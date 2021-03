Bayerische Tomaten im Winter: Klimafreundlich oder nicht?

Woher kommt das Wasser?

Von Anfang März bis Ende November sollen in dem neuen Gewächshaus Tomaten und Erdbeeren wachsen. Um die Pflanzen zu bewässern, plant die Firma Reichenspurner Hof auf den Dächern der neuen Hallen ein Regenwasserauffangsystem. In Tüßling wird Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen bereits genutzt. Für den Notfall muss jedoch ein Brunnen vorhanden sein, der Grundwasser bereitstellt. Dadurch hat das Thema Wasser beim bestehenden Gewächshaus in Tüßling schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Denn 2019 lag die Wasserentnahme aus dem Grundwasser bei 4225 Kubikmeter: zweieinhalb Mal so viel, wie zulässig ist. Die Firma begründet das mit einem versehentlich offen gelassenen Wasserhahn. Das alleine reiche aber als Begründung nicht aus, meint Bianca Hegmann vom Grünen-Kreisverband Mühldorf: "Was auch noch zu bedenken ist: Auf 15 Hektar kann kein Regen mehr versickern. Der Regen wird gesammelt im Sammelbecken und den Gewächshäusern zwar wieder zugeführt, aber gerade wenn man weiß, wie es im Sommer ist: Es wird nicht reichen."

Woher kommt die Heizenergie?

Peter Reichenspurner sieht den Wasserverbrauch seiner Firma im Vergleich zu anderen Betrieben im Umkreis als eher gering an. Dennoch ist Lena Koch davon überzeugt, dass Gewächshäuser dieser Art kein Schritt in die richtige Richtung sind, zumal die Anlagen auch beheizt werden müssten. Firmenchef Peter Reichenspurner hält dagegen: In Deutschland und speziell in Bayern gebe es die höchsten Umweltstandards: "Wir werden ständig geprüft, von verschiedensten Behörden. Ich glaube, nachhaltiger und sauberer kann man eigentlich nicht produzieren."

Photovoltaik und Geothermie

Die Firma Reichenspurner Hof erklärt, sie wolle den Energiebedarf zudem nicht nur über Erdgas decken. Stattdessen plane sie, Photovoltaik-Anlagen zu installieren und später auch Geothermie, Wärme aus dem Untergrund, zu nutzen. Grundsätzlich ist das ein Weg, die Klimabilanz der heimischen Wintertomaten zu verbessern. Neben der Geothermie nutzen andere Betriebe auch die Abwärme aus Industrieanlagen zum Beheizen ihrer Gewächshäuser.

Saison oder nicht?

Grundsätzlich aber gilt: Den geringsten CO2-Ausstoß verursacht die heimische Tomate, die in der Saison im Freiland angebaut wird. Markus Keller, Ernährungswissenschaftler am Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung, rechnet vor, "dass die saisonale Tomate aus Deutschland, also die Sommertomate, bei ungefähr 300 Gramm CO2-Äquivalent liegt, die Freilandtomate aus Südeuropa kommt auf 400 Gramm, also nur unwesentlich mehr trotz der Transporte, und die beheizte Gewächshaustomate aus Deutschland, also die Wintertomate, dort sind es fast drei Kilogramm, also ungefähr zehnmal so viel CO2-Emission im Vergleich zur saisonalen Sommertomate." Hinsichtlich des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen mache es im Winter also Sinn, Tomaten zu kaufen, die von wesentlich weiter herkommen.

Und das Wasser?

Ebenfalls eine Rolle für die Ökobilanz der Tomate spielt allerdings auch der Wasserverbrauch. Und da ist die spanische Tomate klar im Nachteil. Denn während die Tomaten im trockenen Südspanien pro Kilogramm Frucht rund 20 Liter Wasser brauchen, sind es in Deutschland gerade einmal 3 Liter. Zudem ist der sogenannte Wasserstress, also jener Druck, den die intensive Bewässerung auf das Ökosystem ausübt, je nach Berechnung, hunderte Male größer als in Deutschland. Eine durchaus relevante Größe, zeigt sie doch an, wie schädlich der übergroße Verbrauch von Wasser für das gesamte System von Tieren, Pflanzen und Menschen wirklich ist.

Die perfekte Lösung? Verzicht!

Die eindeutige Empfehlung, ob man nun der guten Klimabilanz wegen zur spanischen Tomate greifen oder wegen der Genügsamkeit beim Wasserverbrauch der deutschen Tomate den Vorzug geben sollte, gibt es also nicht. Wer seinen ökologischen Fußabdruck minimieren möchte, für den bleibt nur der Verzicht: Kein Obst und kein Gemüse außerhalb der Saison. Die wenigsten dürften dazu jedoch bereit sein.

Solange es aber eine Nachfrage gibt nach Obst und Gemüse außerhalb der Saison, werden auch die Tomaten von Peter Reichenspurner zu kaufen sein - ebenso wie die aus Südspanien. Und der Kunde hat die Qual der Wahl.

Ob die Firma Reichenspurner Hof in Polling ihr weiteres Gewächshaus bauen darf, ist derweil noch nicht entschieden. Der Gemeinderat von Polling hat sich mit zehn zu sieben Stimmen dagegen ausgesprochen. Die Entscheidung, ob das Bauvorhaben verwirklicht werden darf, liegt jedoch beim Landratsamt in Mühldorf.

.