Bayerische Tierärzte fordern Videoüberwachung in Schlachthöfen

Die Bayerische Landestierärztekammer befürwortet eine dauerhafte Videoüberwachung in Schlachthöfen. So sollen der Tierschutz gewährleistet, Tierärzte entlastet und Mitarbeiter geschult werden. In Bayreuth etwa funktioniert das gut.