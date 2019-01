Bayerische Südzucker-Werke bleiben erhalten

Preise für Zucker auf Talfahrt

Im Zuckergeschäft werden hohe Verluste eingefahren. Südzucker rechnet für das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Minus von 150 bis 250 Millionen Euro und spricht von einem "historisch niedrigen Preisniveau innerhalb der EU". Als Reaktion auf den deutlichen Umsatzrückgang reagierte der Konzern jüngst mit der Ankündigung eines Restrukturierungsplanes. Dieser zieht neben allgemeinen Kostensenkungen und Kapazitätsanpassungen auch Werksschließungen in Betracht. Die Zuckerproduktion soll um bis zu 700.000 Tonnen pro Jahr zurückgefahren werden.

Zwei von neun Südzucker-Werken vor der Schließung

Das Unternehmen will bis zu 100 Millionen Euro im Jahr einsparen und zwei Werke in Norddeutschland schließen. An anderen Standorten sollen die Kosten kräftig gesenkt werden. Laut Fred Zeller vom Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer könne das auch bedeuten, dass in Rain am Lech und den beiden anderen bayerischen Werken Personal abgebaut wird. Zeller glaubt aber nicht an betriebsbedingte Kündigungen. Stattdessen werden offenbar die Stellen von Mitarbeitern, die in den Ruhestand gehen, nicht neu besetzt.

Standort Rain profitiert von guten Erträgen

Sowohl der Verband der Zuckerrübenanbauer als auch Karlheinz Götz, Kreisvorsitzender des Bauernverbandes im Donau-Ries, sind der Meinung, dass der Standort Rain am Lech von den guten Zuckerrübenerträgen auf den Feldern in Südbayern profitiert. Nirgends werde so viel pro Hektar geerntet wie dort. Außerdem hat das Werk eine Bio-Zertifizierung durchlaufen und will ab Herbst erstmals auch Bio-Zucker herstellen. Auch das spräche für den Erhalt des Standortes, so der Verband weiter.

Zuckerrübenbauern fürchten um ihre Existenz

Zucker ist aus Sicht der Bauern in Süddeutschland zu billig. Fred Zeller vom Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer spricht von einer "existenziellen Krise". Zum 1. Oktober 2017 hatte die EU die Produktionsquoten für den Rübenanbau abgeschafft. Nach 50 Jahren der Regulierung ist der Markt nun liberalisiert ohne Mindestpreise und maximale Herstellungsmengen. Außerdem erschwerten aktuell Pflanzenschutzvorgaben und Ernteeinbußen die Situation. Der Preis pro Tonne Zucker lag im dritten Quartal 2018 bei 307 Euro. Die EU halte jedoch 404 Euro je Tonne Zucker für den Richtpreis, um kostendeckend erzeugen zu können, so Zeller. Er fordert nun von der EU Beihilfen für die private Lagerhaltung. So könne man besser auf Angebot und Nachfrage am Markt reagieren.