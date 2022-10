Bayerische Steuerschätzung: Die fetten Jahre sind wohl vorbei

Im Vergleich zur Frühjahrsprognose erwartet Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) laut aktueller Steuerschätzung für das Jahr 2023 ein Steuerminus von 600 Millionen Euro. Hier habe man auch die zahlreichen bereits in Aussicht stehenden Entlastungsmaßnahmen einberechnet. Zudem stehe Deutschland am Beginn einer Rezession.

Haushalt 2023 wird bald beschlossen

Das aktuelle Schätzergebnis ist wichtig, um den Haushalt für 2023 aufzustellen. Laut Füracker befindet man sich aktuell in der Endphase der Planungen. Der bayerische Finanzminister schließt nicht aus, für den künftigen Haushalt auch finanzielle Polster, die man in den vergangenen Jahren anlegen konnte, abbauen zu müssen. Neue Schulden wolle er nicht machen. "Es ist das Ziel, die Schuldenbremse einzuhalten", so Füracker. Laut Finanzministerium bestehen aber sehr viele Unwägbarkeiten durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, der Corona-Krise und insbesondere den zusätzlichen Belastungen durch hohe Energiepreise.

2022 sprudeln die Steuereinnahmen noch

Positiv sieht der bayerische Finanzminister dagegen das laufende Jahr 2022. 1,3 Milliarden Euro Steuereinnahmen mehr als ursprünglich prognostiziert soll es geben. Ein Plus bedeutet das für den Freistaat aber wohl kaum, weil auch die Ausgaben zum Beispiel im Asylbereich oder beim ÖPNV-Rettungsschirm gestiegen seien. Die Mehrkosten hier betrügen mindestens eine Milliarde Euro.

Auch 2024 sind die Steuereinnahmen wohl rückläufig

Auch für das Jahr 2024 nannte Albert Füracker bereits Zahlen. Das Minus zur Frühjahrsschätzung mache hier 200 Millionen Euro aus. Bei dieser Prognose müsse man aber ebenfalls damit rechnen, dass sich einiges noch ändert. Im vergangenen halben Jahr gab es schließlich radikale Prognose-Korrekturen, sagte Füracker.

Bayern sieht sich bei Entlastungspaketen nicht einbezogen

Unsicherheiten bestünden aktuell auch noch durch das geplante dritte Entlastungspaket des Bundes, das Anfang November diskutiert werden soll. Dabei erneuerte Füracker seine Kritik an der Ampelregierung. Hier wie auch beim Entlastungspaket 1 und 2 fühlt sich die bayerische Staatsregierung nicht genug einbezogen.

FDP will Ausgaben auf den Prüfstand stellen

Helmut Kaltenhauser, Haushaltsexperte der FDP, findet, dass bei den laufenden Haushaltsplanungen nun auch Ausgaben geprüft werden müssten, zum Beispiel das Familiengeld. Außerdem habe Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angesichts der steigenden Inflation und Energiekrise Hilfsmaßnahmen von einer Milliarde Euro angekündigt. Da sei noch nicht klar, wie das finanziert werden könne, so Kaltenhauser.

Nachdem im nächsten Jahr aber die Landtagswahlen anstehen, rechnet der Oppositionspolitiker nicht damit, dass jetzt Leistungen gestrichen werden, sondern eher mit "mehr oder weniger versteckten Wahlgeschenken".