Bayerische Städte wollen Silvester-Feuerwerk teils einschränken

Bayerns Großstädte haben unterschiedlich auf die Forderung der Deutschen Umwelthilfe reagiert, private Feuerwerke in Innenstädten wegen der hohen Feinstaubbelastung zu verbieten. Die Stadt München hat sich per Senatsbeschluss zu einem Verbot entschlossen. Zum Jahreswechsel soll es kein Feuerwerk mehr in Teilen der Innenstadt geben. Mindestens die Fußgängerzone und der Marienplatz werden für Böller und Raketenfreunde tabu sein.

Verbotszonen in Nürnberg

In Nürnberg gibt es bereits seit längerem solche Verbotszonen fürs Silvester-Feuerwerk: Im Bereich der Burg herrscht striktes Böllerverbot, ebenso vor allen Kirchen. Die Stadt Würzburg sieht bislang keine Möglichkeit, private Silvester-Böllerei in der Innenstadt zu verbieten. Es fehle die entsprechende rechtliche Grundlage, sagte Würzburgs Umwelt- und Kommunalreferent Wolfgang Kleiner dem Bayerischen Rundfunk. Er rechnet mit Widerstand der Bevölkerung.

Regensburg sieht man kein Handlungsbedarf

Auch in Regensburg plant man keine Beschränkungen, lediglich einen Aufruf zum freiwilligen Verzicht will die Stadt unterstützen. In Passau wurde das Thema schon Anfang Juli im Stadtrat diskutiert, vor allem aus Denkmalschutz- und Sicherheitsgründen. Durch ein Verbot von Pyrotechnik in der Innenstadt will die Stadt historische Gebäude mit Holzbauten schützen. Um privates Feuerwerk nicht komplett zu verbieten, sollen aber beliebte Bereiche wie die Untere Donaulände und die Fritz-Schäffer- Promenade ausgenommen werden.