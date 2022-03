Bayerische Staatsforsten: Pflanzen für den Wald der Zukunft

Im Ettenbeurer Wald im Landkreis Günzburg – Martin Eggert und Hubert Bonath steigen aus ihren Fahrzeugen. Sie nehmen ihre Hunde an die Leine und gehen den Waldweg entlang. Eggert ist Leiter des Forstbetriebs Weißenhorn, der zu den Bayerischen Staatsforsten gehört. Zu seinem Bezirk gehören die Staatswälder in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen sowie ein kleiner Wald im Landkreis Unterallgäu. Bonath ist Revierleiter in Ettenbeuren und schon lange dabei. Kaum einer kennt den Ettenbeurer Wald so gut wie er. Die beiden sind heute unterwegs, um sich ein Bild vom Baumbestand zu machen, denn es ist Pflanzsaison.

Viele kranke Bäume mussten gefällt werden

Die beiden erreichen eine Lichtung an einem kleinen Abhang. "Wir stehen hier in einem geschädigten Laubholzbereich", sagt Eggert. Er zeigt mächtige Eschen, gut 20 Meter hoch, die ihre gesamte Krone verloren haben. Fast ohne Verästelung stehen sie nackt mitten im Wald, wie riesige Pfähle. Dazwischen stecken Stümpfe von bereits gefällten Bäumen. Schuld ist das Eschentriebsterben, erklärt Revierleiter Bonath. "Dass der Baum die Krone verliert, ist eine Angstreaktion des Baumes auf die Pilzkrankheit", so der Revierleiter. Aber nicht nur die Esche hat ein Problem, macht Forstbetriebsleiter Eggert deutlich: "Der Ulmensplintkäfer hat viele Ulmenarten an den Rand des Aussterbens gebracht." Dazu kommt nach seinen Worten der nach wie vor große Borkenkäferbefall in den Fichtenwäldern. "Bei Fichten haben wir die höchsten Schadholzmengen", so Eggert.

Der Klimawandel macht alles schwieriger

Aber nicht nur Schädlinge und Pilzkrankheiten machen dem Wald zu schaffen. Revierleiter Bonath sieht in der Trockenheit ein Problem. "Früher haben wir bis Anfang oder teilweise Mitte Mai pflanzen können, durch die trockene Frühjahrswitterung ist in den letzten Jahren schon ab Mitte April nichts mehr möglich gewesen", sagt er. Wenn es dann einmal regnet, dann stärker als früher. Und in diesem Winter kam ein weiteres Problem dazu. Durch die relativ milden Temperaturen war der Schnee laut Bonath sehr nass und vergleichsweise schwer. Die Folgen sind nicht weit von der Lichtung entfernt erkennbar. Dort stehen junge Weißtannen. Viele der anderthalb bis zwei Meter hohen Bäume sind umgeknickt oder stehen schräg im Boden. Der Schnee hat sie einfach erdrückt, erzählt Bonath. Er und sein Team wollen in Kürze versuchen, die Weißtannen wieder aufzurichten. Hinzu kommen auch noch Stürme und andere Extremwetterereignisse. "Der Klimawandel erhöht einfach den Aufwand", klagt Martin Eggert: "Wir müssen auf alles reagieren, was die Wälder irgendwie beeinträchtigt und gefährdet."

Die Mischung machts - Ein "Fremdländer" wird heimisch

Die Antwort der Fortwirte lautet: Die richtige Mischung finden. Mindestens vier bis fünf Baumarten sollen auf einer Fläche gepflanzt werden. Damit soll das Risiko minimiert werden, falls eine Art ausfällt. Darunter sind heimische Bäume wie die Feldulme oder die Weißtanne, dazu kommen eher seltene Exemplare wie Flatterulme, Elsbeere, Sommerlinde oder Spitzahorn. Aber auch fremde Arten wie die ursprünglich aus Nordamerika stammende Douglasie sind dabei, die mittlerweile seit mehr als 100 Jahren in Deutschland gepflanzt wird. Einige haben sich teilweise als resistenter gegen Schädlinge erwiesen oder kommen wie die Douglasie besser mit Trockenheit zurecht. Unser "Fremdländer", nennt sie Hubert Bonath schmunzelnd. "Sie kommt mit dem Klimawandel gut zurecht, weil sie wärmeliebend ist und lange Trockenphasen im Sommer gut übersteht". Außerdem bindet sie laut Bonath viel CO2. Douglasienholz findet oft Verwendung bei Außenfassaden oder Terrassen. In Bayerns Wäldern sollen die Bäume helfen, die richtige Mischung reinzubringen.

Beim Pflanzen gilt es einiges zu beachten

Seit den frühen Morgenstunden sind zwei Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten beschäftigt. In einer Reihe pflanzen sie Feldulmen im meterweiten Abstand den Hang hinauf. Die Setzlinge sind gut 30 Zentimeter lang, hellbraun und besitzen ein feines Wurzelwerk. Mit dem Spaten heben die Waldarbeiter ein kleines Loch aus, in zehn Zentimeter Tiefe kommen nun die Jungbäume, ein Pflanzstab unterstützt das gerade Wachstum. Die Spitzen der Feldulmen werden mit einem weißen Schutzmittel behandelt. "Das schmeckt den Rehen nicht", sagt Forstbetriebsleiter Eggert. Die kritische Phase der kleinen Setzlinge sei bis etwa Brusthöhe. "Spätestens wenn 1,80 Meter erreicht ist, können die Ulmen weder von Rehen gefressen noch vom Wildwuchs der Brombeere umgerissen werden. Denn die Ulmen sollen schließlich später für mehr Vielfalt sorgen und den Wald für spätere Generationen erhalten.

Der Wald der Zukunft – Bayerns Staatsforsten setzen auf Mischwälder

"Der Wald der Zukunft soll ein gemischter werden", sagt Martin Eggert, "der aus vielen verschiedenen Baumarten besteht, die stabil sind, die ökologisch gut zusammenpassen". Bis ein Mischwald herangewachsen ist, dauert es 100 Jahre. Die Weichenstellungen müssen also schon jetzt gesetzt werden. Und die sehen in vielen Regionen Bayerns ähnlich aus. Überall setzt man auf mehr Mischung. Regional kann die Strategie jedoch unterschiedlich ausgeprägt sein, wie Dr. Sebastian Höllerl dem BR auf Anfrage erklärt. Er ist Teilbereichsleiter Waldbau bei den Bayerischen Staatsforsten und hat den Blick auf die verschiedenen Bezirke. "In Oberbayern setzt man wegen der vergleichsweise häufigen Niederschläge im Alpenvorraum und im Gebirge auf gemischte Bergwälder mit Fichte, viel Weißtanne und Laubhölzern, etwa Buche und Bergahorn", so Höllerl. In tieferen Lagen brauche es eher Eiche und weitere Laubbaumarten. Anders sei die Situation in Franken. Da gebe es bereits heute sehr warme und trockene Regionen, beispielsweise auf der Fränkischen Platte oder nördlich von Nürnberg. Die Fichte kann laut Höllerl dort schon kaum mehr wachsen, weil sie viel Wasser verbraucht: "Dort wird es zukünftig vermehrt gemischte Laubwälder geben, die tief wurzelnde Baumarten wie Eiche und trockenheitstolerantere, seltene Baumarten wie Elsbeere und Spitzahorn enthalten."

Höllerl macht deutlich, dass auch hier entscheidend sei, die Baumarten zu mischen. Und darin sind sich die Experten einig. Denn nur dann sind die Wälder Bayern auch in der Zukunft stabil und können ökologisch bewirtschaftet werden.