Bayerische Staatsforsten jagen in Zukunft bleifrei

Im Staatswald in Bayern darf ab dem kommenden Frühjahr nur noch mit bleifreier Munition gejagt werden. Wie die Bayerischen Staatsforsten mit Sitz in Regensburg mitteilen, sei die Umstellung das Ergebnis der positiven Erfahrungen einiger Projekte zum Greifvogelschutz. Die Tiere würden so keine bleihaltigen Kadaver mehr zum Fressen vorfinden.

Signal für den Umweltschutz

Bislang sei als Pilotprojekt etwa ein Drittel der Fläche bereits auf bleifreie Jagd umgestellt gewesen. Die Ausweitung auf den gesamten Staatswald sei konsequent und ein wichtiges Signal für den Umwelt- und Gesundheitsschutz, sagte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) laut Mitteilung.

Aas mit Bleimunition tötet Greifvögel

Die Maßnahme ab 1. April 2022 soll vor allem dem Schutz von Greifvögeln wie See- und Steinadler sowie Bartgeier, Rotmilan und Mäusebussard dienen, wie die Staatsforsten mitteilten. Sie nähmen durch das Fressen von mit Bleimution belasteten Kadavern das Gift auf, das unter anderem zu Nervenschädigungen, zum Abbau der Brustmuskulatur sowie zur Lähmung des Atemzentrums und des Magen-Darm-Traktes führe. Die Vögel verenden daraufhin qualvoll.

Sorge um Bartgeier-Junge Wally und Bavaria

Zuvor hatte sich der Landesbund für Vogelschutz (LBV) erneut für die Verwendung bleifreier Munition in der Jagd stark gemacht und von Ministerin Kaniber eine entsprechende Umstellung im Freistaat gefordert. Anlass hierfür war für den LBV die Auswilderung von zwei Bartgeier-Jungvögeln im Nationalpark Berchtesgaden.