Bayerische Sicherheitswacht: 1.200 Ehrenamtliche für Sicherheit

Die Bayerische Sicherheitswacht unterstützt in Corona-Zeiten die Polizei, unter anderem bei der Einhaltung der Infektionsschutzregeln. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann bedankte sich am Montag auf der 4. Landeskonferenz in Regensburg bei den rund 1.200 ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern der Sicherheitswacht für ihr Engagement und dem damit verbundenen Risiken für die eigene Gesundheit.

Gespräche suchen und auf Regeln verweisen

140 Sicherheitswachten in 185 Städten und Gemeinden gibt es aktuell in Bayern. Die Aufgaben der rund 1.200 Frauen und Männer der Bayerischen Sicherheitswacht: Das Gespräch mit den Bürgern suchen, auf Regeln hinweisen, Verstöße melden. Auch Doris Schmalzl aus Amberg geht seit einem Jahr auf Patrouille. Derzeit soll sie vor allem auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten. "Die meisten, wenn sie uns mit unseren T-Shirt sehen, ziehen dann schnell ihre Masken rauf." Sollte in solchen Situationen eine Person aggressiv werden und die Maske nicht aufsetzen, würde Schmalzl die Polizei-Streife anrufen.

Zuständig für das Sicherheitsgefühl

Mit ihren polizeiähnlichen Uniformen sollen die ehrenamtlichen Mitglieder der Sicherheitswacht vor allem das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung stärken. Sie können höchstens Platzverweise erteilen, ansonsten sind die Kompetenzen der Sicherheitswacht beschränkt, betont Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. "Immer dann wenn es besonders brenzlich wird, dann ist es wichtig, dass die Sicherheitswacht-Angehörigen die Polizei rufen. Mir geht es nicht darum, die Sicherheitswacht zu Hilfssheriffs zu machen. Sie sind auch nicht bewaffnet oder dergleichen, sondern sie wollen mit Rat und Tat den Bürgern zur Verfügung stehen."

In Corona-Zeiten sehr gefragt

Trotzdem ist die Sicherheitswacht eine wichtige Unterstützung für die Polizei, so Bayerns Innenminister. "Es ist gerade in den schwierigen Corona-Zeiten wichtig, dass wir neben der Polizei auch die Sicherheitswacht präsent im öffentlichen Raum haben, in Fußgängerzonen, in Parks. Im Interesse des Themas: Bürger schützen Bürger. Bürger helfen anderen Bürgern."

Bis Jahresende soll die Bayerische Sicherheitswacht auf 1.500 Mitglieder aufgestockt werden. Interessenten müssen ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Engagieren kann sich jede Person zwischen 18 und 62 Jahren, die eine Schul- und Berufsausbildung nachweisen kann.