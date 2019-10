21.10.2019, 12:11 Uhr

Bayerische Sicherheitswacht soll ausgebaut werden

Die Sicherheitswacht in Bayern soll ausgebaut werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte beim Festakt in Nürnberg zu deren 25-jährigen Bestehen an, dass die Sicherheitswacht auf 1.500 Stellen aufgestockt werden soll.