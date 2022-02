Bayerische Schüler setzen mit Flashmobs Zeichen für Frieden

An mehreren Schulen in Bayern haben am Mittwoch und Donnerstag Schülerinnen und Schüler mit zahlreichen Flashmobs ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Die Aktion war Teil einer deutschland- und europaweiten Initiative der Bewegung "Jugend für den Frieden" der katholischen Gemeinschaft Sant’Egidio.

Flashmobs gegen die Gleichgültigkeit in der Gesellschaft

"Das Gespenst des Krieges schwebt wieder einmal über Europa", sagte der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, zu der Flashmob-Aktion. Es sei nach zwei Weltkriegen nicht hinnehmbar, dass "immer noch militärische Mittel zur Lösung von Problemen und Streitigkeiten" eingesetzt würden.

Es sei aber "ebenso wenig hinnehmbar, dass die Zivilgesellschaft dieser Bedrohung gleichgültig gegenübersteht und akzeptiert, dass nur in den Machtzentren entschieden wird", so Impagliazzo.

Schulen in München und Würzburg beteiligen sich

An der europaweiten Aktion nahmen unter anderen auch das Gisela-Gymnasium und das Gymnasium München Nord in der Landeshauptstadt teil. Auch Schulen in Würzburg wie die David-Schuster-Realschule beteiligten sich. Im Rahmen eines Flashmobs veröffentlichten sie am Abend an der Marienkapelle, in der Würzburger Innenstadt, einen Appell für Frieden. "Nein zum Krieg, nein zu Waffen, Konflikte können immer im Dialog gelöst werden", so ihr Aufruf.

Ein Leben in Frieden sei möglich, betonten die Organisatoren von "Jugend für den Frieden". "Wir, die Z-Generation oder die Millenials sind der lebende Beweis. Wir haben gelernt, uns überall zu Hause zu fühlen, vereint durch virtuelle Freundschaften, verbunden durch die einfache Sprache der sozialen Netzwerke, glücklich darüber, einfach kommunizieren zu können, voller Vertrauen in die Zukunft."

Sant'Egidio in 70 Ländern aktiv

Die 1968 in Rom entstandene katholische Bewegung Sant'Egidio widmet sich der karitativen Arbeit, der Diplomatie in Bürgerkriegsgebieten sowie dem Dialog der Religionen. Sie hat nach eigenen Angaben rund 60.000 Mitglieder in 70 Ländern, davon 5.000 in Deutschland. Ihr Hauptsitz befindet sich im römischen Stadtteil Trastevere, das deutsche Zentrum ist seit 1983 Würzburg.