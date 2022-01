Bayerische Schokoladen-Testerin taucht in die Welt des Kakaos

Vorsichtig bricht Eva Knabl ein Rippchen Schokolade entzwei. Dann hält sie es unter die Nase und riecht. Der Geruch verrät schon einiges über die Schokolade. Erst dann landet das kleine Stück in ihrem Mund. Es wird nicht schnell zerkaut, sondern Eva Knabl lässt es sich langsam auf der Zunge zergehen. Sie ist eine der wenigen deutschen Jury-Mitglieder der International Chocolate Awards. In Bayern ist sie sogar die einzige Testerin.

Bei den Awards geht es darum, vor allem kleine, handwerklich arbeitende Hersteller zu würdigen. Große Marken sind hier nicht dabei. Die Jury ist ehrenamtlich tätig. Normalerweise kommen die Mitglieder in Hannover zusammen, wegen Corona testet jeder für sich zu Hause. Um Testerin zu werden, muss man allerdings viel mehr können, als Schokolade essen.

Ausbildung zur Schokoladen-Sommelière

Bevor Eva Knabl Mitglied der Jury wurde, hat sie sehr viel über Schokolade gelernt und ihre Geschmacksnerven geschult. Zunächst hat sie eine Ausbildung zur Konditormeisterin gemacht.

Danach wurde sie Schokoladen-Sommelière und schließlich absolvierte sie noch die Ausbildung beim Culinary Institute of Chocolate Tasting - zur Schokoladen-Testerin. Weil sie diese Ausbildung so gut geschafft hatte, wurde sie als Jurymitglied für die Awards berufen, denn während ihrer Ausbildung hat sie alles über Schokolade gelernt.

Eintauchen in die Welt des Kakaos

Vom Anbau der Kakaobohnen über die Fermentierung, Lagerung und natürlich der Herstellung. Ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Für Eva Knabl eine Leidenschaft, die sie bei einem Nebenjob in einer Chocolaterie entdeckte. "Da habe ich gemerkt, das ist genau meins", erzählt sie.

Ihr Mann und sie gründetet daraufhin in ihrer Bäcker- und Konditorei in Gaimersheim eine Pralinen-Manufaktur. "Schokolade ist für mich auf jeden Fall mehr als nur ein Beruf, sondern auch ein Stück Berufung", meint sie lächelnd. Selbst im Urlaub suchen sie besondere Hersteller und Chocolatiquen auf.

Schwierige Aufgabe: die Bewertung

Bei der Bewertung der Pralinen und Schokoladen geht es um die Handwerkskunst. Es zählt schon mal der äußere Eindruck: Ist die Praline womöglich beschädigt oder gar angeschimmelt? Dann sind noch weitere Kriterien wie Konsistenz und Verarbeitung wichtig. Und natürlich der Geschmack. Passen die Zutaten gut zusammenpassen und harmonieren miteinander?

Dann vergibt die Testerin Punkte in den einzelnen Bereichen. Maximal kann ein Produkt 100 Punkte erreichen. Von eigenen Präferenzen lässt sie sich da nicht leiten: "Ich bin so weit geschult, dass ich da meinen persönlichen Geschmack ganz gut raus lassen kann." Zwischen den einzelnen Proben gibt es einen großen Löffel ungewürzte Polenta und einen Schluck Wasser zum Neutralisieren.

Billigware keine Option

Billige Produkte von großen Herstellern kommen Eva Knabl nicht ins Haus. Auch ihre Kinder kriegen die nicht. Der Geschmack sei schlecht, meint sie, aber auch die Herstellungsbedingungen: "Wenn eine Tafel Schokolade nur 50 Cent kostet. Da kann der Kakaobauer vor Ort nichts mehr daran verdienen. Das kann ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren", sagt sie.

Faire Arbeitsbedingungen sind ihr deshalb wichtig. In den nächsten Wochen stehen noch einige Testungen an. Am Ende wird sie dann rund 300 verschiedene Proben an Schokolade und Pralinen probiert und bewertet haben, bevor die Sieger feststehen.