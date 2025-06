Bayerische Schneepflugmeisterschaft: Präzision und PS

Zuschauer bekommen Eindruck, wie fordernd der Job ist

Das Publikum soll bei dem Event in Schönberg auch miterleben, wie belastend die Arbeit der Schneepflugfahrer ist. Nach der Bayerischen Meisterschaft in Marktredwitz – tausende Zuschauer waren dabei – habe sich die Bevölkerung tatsächlich anders verhalten, berichtet Bauhofleiter Sommer: "Die haben gesehen, wie schwer es die Fahrer haben und ihre Autos anders geparkt. Es gab auch weniger Beschwerden. Also wir haben gemerkt, es hat sich was geändert."

Nach dem Training am Samstag startet der Wettbewerb in Schönberg um die Bayerische Meisterschaft am Sonntag um 8 Uhr. Der Sieger dürfte gegen 16 Uhr feststehen. Schirmherr ist Bauminister Christian Bernreiter (CSU).

Angemeldet haben sich Teams aus Freilassing, Marktredwitz, Zwiesel, Grainet, Sonnen, Landshut, Eggenfelden, Passau, Bayreuth, Hof, Deggendorf, Hilpoltstein, Ampfing, Regensburg, Schweinfurt, Langdorf, Freyung, Vilshofen, Eichstätt, Viechtach, Erlangen und Schönberg.

Die Deutsche Schneepflugmeisterschaft wird dann am 20. September in Marktredwitz ausgetragen.