Bayerische Schneepflugmeisterschaft in Marktredwitz

Hintergrund ist die erste nordbayerische Meisterschaft, die die Stadt Marktredwitz im vergangenen Jahr ausgerichtet hatte. Die Veranstaltung soll voraussichtlich an zwei Tagen stattfinden und ist für das Frühjahr 2020 geplant.

In Zweier-Teams zum Titel

Danach soll es die Bayerische Meisterschaft alle zwei Jahre geben. "Nordbayern hatten wir schon und da haben wir viel positive Rückmeldung bekommen. Jetzt ganz Bayern. Aus jedem Regierungsbezirk werden zwei bis drei Schneepflugfahrer kommen", erklärte Ideengeber Roland Sommer dem Bayerischen Rundfunk. An der Meisterschaft im vergangenen Jahr hatten sieben Zweier-Teams teilgenommen. Etwa 3.000 Zuschauer waren zu der Veranstaltung auf einem Supermarkt-Parkplatz in Marktredwitz gekommen.

Geschicklichkeit ist gefragt

In einem Geschicklichkeits-Parcours mussten die Schneepflugfahrer ihr Können unter Beweis stellen und knifflige Situationen lösen – genau wie im Winter, wenn sie Schnee räumen und Salz streuen müssen. So mussten sie beispielsweise Tonnen mit der Pflugschaufel verschieben oder ihren Unimog vorwärts und rückwärts durch Signalkegel steuern. "Mit so einer Veranstaltung können wir der Bevölkerung zeigen, wie wichtig der Job der Schneepflugfahrer ist. Die physische und psychische Belastung ist sehr hoch.

Ihr Arbeitstag beginnt nachts um 3.00 Uhr, es schneit, sie haben zum Beispiel mit falsch geparkten Autos zu kämpfen, müssen rückwärtsfahren und so weiter", so Sommer weiter. Er und seine Kollegen hätten aber bemerkt, dass die Marktredwitzer mehr Verständnis für die Schneepflüge hätten und ihre Autos in diesem Winter besser parken würden. Auch das sei ein positiver Nebeneffekt der Schneepflugmeisterschaft, so Sommer.

In diesem Jahr wird in Marktredwitz keine Meisterschaft im Schneepflugfahren stattfinden – aber möglicherweise nehmen die beiden nordbayerischen Schneepflugmeister Harald Schieweck und Thomas Fromader aus Marktredwitz an der deutschen Meisterschaft in Hessen im September teil.