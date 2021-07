Bayerische Polizei jagt mutmaßliche Autoknacker bis nach Tirol

Am Freitagabend (2.7.21) ist es zu einer Verfolgungsjagd der Polizei mit einem VW Golf aus Tschechien gekommen, die erst in Österreich nahe Kufstein endete. Die Insassen des verfolgten PKW, ein 45-jähriger sowie ein 38-jähriger Tscheche, stehen im Verdacht, PKW-Aufbrüche in Kärnten und Tirol begangen zu haben. Das berichtet heute das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern-Süd in Rosenheim.

Verdächtiger Golf tauchte im Fahndungscomputer auf

Demnach wurde eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Piding am Abend gegen 22:30 Uhr auf der A8 in Richtung München auf einen VW Golf mit tschechischem Kennzeichen aufmerksam. Eine Überprüfung im europäischen Fahndungssystem ergab eine österreichische Fahndung nach dem Fahrzeug, die im Zusammenhang mit Autoaufbrüchen in Tirol und Kärnten stand.

Fahrer brauste Richtung Österreich davon - Polizisten gefährdet

Auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten reagierte der Fahrer des VW Golf jedoch nicht und floh über die A8, die B15a, das Stadtgebiet Rosenheim und die A93 in Richtung Österreich. Dabei gefährdete der Fahrer durch "halsbrecherische Fahrweise" mehrere Polizeistreifen. Auch ein Dienstfahrzeug der Polizei wurde beschädigt. Eine Sperre der A93 kurz vor dem Grenzübergang Tirol konnte der Flüchtende umfahren. Ebenso durchbrach der Fahrer die Grenzkontrolle und gefährdete dabei das Leben der österreichischen Grenzbeamten, so die Polizei. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Reifenplatzer beendete die Flucht

Nähe der Ausfahrt Kufstein-Nord beendete ein Reifenplatzer die Flucht des tschechischen PKW. Der Fahrer, ein 45-jähriger Tscheche wurde vorläufig festgenommen, jedoch nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt.

Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Autoaufbrüchen in Österreich sowie den in Österreich auf der Flucht begangenen Verkehrsdelikten übernimmt das LKA Tirol.