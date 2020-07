Bayerische Polizei bekommt neue Hubschrauber

Die acht Hubschrauber vom Typ EC135 bei der bayerischen Polizei haben demnächst ausgedient. Nach mehr als zehn Jahren arbeiten die Maschinen laut Innenministerium an ihrer Leistungsgrenze. Baden-Württemberg hat sich vor vier Jahren mit dem neuen Modell H145 des Herstellers Airbus Helicopters eingedeckt.

Suchscheinwerfer und Wärmebild-Videoanlage

Am Nachmittag präsentiert Joachim Herrmann einen Vertreter dieses Typs, wie ihn Bayern anschaffen will. Dabei ist alles an Bord, was der bisherige bayerische Polizeihubschrauber bereits zu bieten hat, allerdings erheblich leistungsfähiger, darunter der kräftige Suchscheinwerfer und eine hochauflösende Wärmebild- und Videoanlage.

20 km/h schneller, eine Tonne schwerer

Mit maximal 280 km/h ist der neue Hubschrauber um etwa 20 km/h schneller als der bisherige, trotz einer Tonne mehr Gewicht. Rund 100 Millionen Euro wird die nächste Generation der bayerischen Polizeihubschrauber kosten.