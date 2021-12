Bayerische Polizei: 92 Prozent der Beamten geimpft oder genesen

Bei der bayerischen Polizei sind 92 Prozent aller Mitarbeiter vollständig gegen Corona geimpft oder bereits genesen. Das hat Bayerns Innenminister Herrmann in München bekannt gegeben. Damit sei die Quote der geimpften und genesenen Polizistinnen und Polizisten seit der vorangegangenen Erhebung vor rund einem Monat deutlich gestiegen, so Herrmann.

Herrmann will weiter Überzeugungsarbeit leisten

Bei den Vollzugsbeamten sei die Quote (Stand 14. Dezember) mit 92,9 Prozent sogar noch höher. Mitte November hatte die Quote der geimpften oder genesenen Polizeibeschäftigten im Freistaat noch bei rund 81 Prozent gelegen. Damals hatte Herrmann gesagt, er halte es für "kaum vertretbar", wenn ungeimpfte Polizisten im Streifendienst mit Bürgern in Kontakt kommen oder 2G-Regeln kontrollieren.

Das Ziel, so Herrmann, sei, alle Polizistinnen und Polizisten davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Er wies aber darauf hin, dass es auch bei der Polizei Kolleginnen und Kollegen gebe, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten, etwa wegen der Gefahr erheblicher allergischer Reaktionen. Bei planbaren Einsätzen werde der Impf- oder Genesenenstatus der Polizisten "möglichst berücksichtigt".

Einige Ausfälle

Bis zum 13. Dezember 2021 hätten die Verbände der Bayerischen Polizei 394 derzeit erkrankte Beschäftigte gemeldet. Hinzu kämen 179 Polizeibeschäftigte in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie seien 4.118 Beschäftige bei der Bayerischen Polizei als genesen erfasst worden.