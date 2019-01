Bayerische Politiker: Niemand will den No-Deal

Freie Wähler: Aiwanger sieht Schuld an Merkels Flüchtlingspolitik

Mit Sorge betrachtet der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dass das britische Unterhaus den Brexit-Deal mit der EU abgelehnt hat. Er sieht im harten Brexit für die britische, aber auch für die bayerische Wirtschaft eine große Gefahr.

"Wenn man hier wieder Zollschranken hochziehen müsste und am Ende Zollabfertigung und Zollgebühren erheben müsste, dann würde das beide Seiten massiv treffen." Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschaftsminister

Die Schuld am Brexit sieht der Freie Wähler-Chef Aiwanger in der Flüchtlingspolitik Merkels. Denn seiner Meinung nach kam der Volkentscheid in Großbritannien über den Brexit parallel zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle in Deutschland. Er habe von einigen Briten gehört, dass sie gesagt hätten, dass Deutschland den Laden nicht mehr im Griff habe und sie sich davon absichern wollten.

"Also die verfehlte Migrationspolitik von Merkel war mit Sicherheit der ausschlaggebende Punkt, warum es am Ende zu Brexit gekommen ist." Hubert Aiwanger, Freie Wähler-Chef