Bayerische Molkereien setzen auf vegane Milchersatzprodukte

Milchersatzprodukte sind gefragt. Deshalb folgen auch Bayerische Molkereien wie Meggle, Hochland, Zott und Bauer dem Trend. Wie aus einem Bericht von Statista Consumer Insights hervorgeht, lag der Umsatz für Milch-Alternativen im Jahr 2022 bei 610 Millionen Euro - ein Anstieg um 190 Prozent innerhalb von acht Jahren. Besonders beliebt ist die Hafermilch. Der Umsatz von tierischer Trinkmilch ist aber immer noch etwa zehn Mal so hoch.

Pro-Kopf-Verbrauch von Kuhmilch ist rückläufig

Parallel dazu ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Kuhmilch rückläufig. Nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) konsumierten die Deutschen im Jahr 2021 nur noch 47,8 kg Milch – 2015 waren es noch 52,8 kg. Ein möglicher Grund für den sinkenden Milchverbrauch ist laut BLE das wachsende Interesse an pflanzlichen Milch-Alternativen.

Aber nicht nur Milch-Ersatz ist gefragt. Es gibt es auch eine Vielzahl an veganen Joghurt- und Käsealternativen, die den Geschmack der Originale imitieren sollen. Allerdings dürfen die Produkte nicht "Milch", "Joghurt" oder "Butter" heißen. Die Hersteller müssen sich umschreibende Produktnamen und Bezeichnungen einfallen lassen - wie "Sojagurt", "Mandelgurt", "Drink" oder "Genießerscheiben". Auch vegane Sahne- und Eiersatzprodukte sind mittlerweile auf dem Markt erhältlich. So gibt es zum Beispiel vegane "Schlagcreme" und auch veganen Eiersatz aus Sojamehl oder Kichererbsenwasser.

Keine gesundheitlichen Vorteile

Ein Test der Verbraucherzentrale im Dezember 2022 zeigt: Damit die pflanzlichen Alternativen im Geschmack und in der Konsistenz Milcherzeugnissen ähneln, werden je nach Produkt bis zu 17 Zutaten verwendet. Diese sind aber nicht immer auf der Vorderseite der Verpackung identifizierbar. Die Basiszutaten sind häufig: Wasser, Stärke, Zucker, Milchsäurebakterien und Salz. Fast alle getesteten Produkte enthielten Zusatzstoffe, wie Johanniskernbrotmehl, Guarkernmehl oder Pektine als Verdickungsmittel oder als Stabilisatoren. Auch was den Kaloriengehalt von zum Beispiel Hafer- oder Kokosjoghurtalternativen angeht, punkten die veganen Lebensmittel nicht – im Gegenteil, meist ist der Kaloriengehalt sogar deutlich höher.

Vegane Fruchtjoghurt-Varianten kommen teilweise sogar auf die dreifache Menge an Zucker (inkl. Fruchtzucker) gegenüber den Naturvarianten. Vitamine und Mineralstoffe werden den veganen Produkten übrigens kaum zugesetzt. Deshalb sprechen einige Wissenschaftler auch bei Milchersatzprodukten nicht von einer "ernährungsphysiologischen" sondern von einer "funktionellen" Alternative.

Tierschutz und Klimaschutz als Motivation

Die Gründe für den Erfolg von veganen Milchersatzprodukten sind vielfältig. Knapp 1,6 Millionen Personen in Deutschland bezeichnen sich selbst als Veganer oder verzichten zumindest weitgehend auf tierische Produkte - Tendenz steigend. Außerdem ist die Verfügbarkeit der Produkte in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Mittlerweile gibt es vegane Milchersatzprodukte nicht nur in Bio-Läden, sondern auch in vielen konventionellen Supermärkten.

Ein weiterer Faktor ist das wachsende Umweltbewusstsein. Milchprodukte gelten als klimaschädlich, ihre Herstellung verbraucht deutlich mehr Land und Wasser als die Herstellung pflanzlicher Nahrungsmittel. Diese haben eine bessere Ökobilanz - vor allem dann, wenn sie regional angebaut werden, wie etwa Lupinen, Erbsen oder Hafer. Auch die Tierhaltung selbst wird unter dem Aspekt des Tierwohls zunehmend heftig diskutiert.

Hoher Preis bei veganen Produkten

Noch sind pflanzliche Alternativen ein Nischenmarkt. Das zeigt sich auch beim Preis. Bei Konsumenten von pflanzlichen Drinks sei eine besondere Zahlungsbereitschaft vorhanden, so das Marktforschungsinstitut Nielsen.

50,2 Prozent der Deutschen verzichten aufgrund des Tierschutzes auf Milchprodukte, berichtet das Marktforschungsinstitut POSulse. 38 Prozent nannten Klimaschutz als Motivation. Glaubt man den Prognosen, soll der Umsatz allein mit pflanzlichen Drinks bis 2027 auf mehr als 1,2 Milliarden Euro und damit einen Marktanteil von 8,5 Prozent im Trinkmilchsegment anwachsen.

Milchersatzprodukte werden den Markt auf Trapp halten

Ein weiterer Anstieg könnte Konsequenzen für die Molkereien und auch die gesamte Landwirtschaft nach sich ziehen. Es ist wohl eine Frage der Zeit, bis noch mehr Molkereien auf den veganen Zug aufspringen.