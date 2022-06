Bayerische Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Parsberg

In Parsberg (Lkr. Neumarkt i.d. Oberpfalz) treffen sich am Wochenende knapp 600 Rettungsschwimmerinnen und –Schwimmer aus ganz Bayern. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann endlich wieder ein Wettbewerb in dieser Größenordnung stattfinden. Gleichzeitig trifft sich hier außerdem die DLRG-Jugend Bayern zum Landesjugendtreffen.

Mehr als ein sportlicher Wettkampf

Die Bayerischen Meisterschaften seien darum nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sagte Veranstaltungsleiter Christian Döres von der DLRG Bayern dem BR. Wichtig sei auch die Begegnung der DLRG-Jugend allgemein, das Miteinander und zusammen sein - vor allem nach zwei Jahren Pause.

Gestartet wird in verschiedenen Disziplinen des Rettungssports. Darunter Hindernisschwimmen, bei dem die Teilnehmer unter Hindernissen durchtauchen müssen, auch das Retten einer Puppe oder das Retten mit Flossen wird bewertet.

Königsdisziplin - Super-Life-Saver

Gleich am Samstag, dem ersten Wettkampftag, steht die Königsdisziplin in den Einzelwettkämpfen an: der sogenannte Super-Life-Saver. Heißt: auf 200 Meter müssen die Sportlerinnen und Sportler 75 Meter Freistil schwimmen, dann zu einer mit Wassergefüllten Puppe tauchen, sie an die Oberfläche holen und 25 Meter weit schleppen. Anschließend legen die sie an der 100-Meter-Marke Gurtretter und Flossen an und legen weitere 50 Meter zu einer weiteren Rettungspuppe zurück. Diese muss auch nochmal 50 Meter weit geschleppt werden.

Weil diese Disziplin so schwierig ist und viel Ausdauer erfordert, nehmen daran nur die Altersklassen 15/16 und 17/18 sowie offene Altersklassen teil.

Am Sonntag stehen dann die Mannschaftswettbewerbe an. Die besten Rettungsschwimmerinnen und –Schwimmer qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften im Oktober in Hannover.