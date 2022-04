Bayerische Maskenhersteller leiden unter chinesischer Konkurrenz

15.000 FFP2-Masken täglich produziert das Familienunternehmen "Elastocare" in Sulzbach-Rosenberg. Vor wenigen Monaten waren es noch mehr als zehn Mal so viele. Die Produktionsmaschine spuckt eine Maske nach der anderen aus, schiebt sie über das Förderband in eine große Wanne.

Großaufträge gehen nach China

Der Eindruck großer Mengen aber täuscht. Denn nur eine von insgesamt fünf neu angeschafften Maschinen läuft derzeit. Die Auftragslage ist drastisch gesunken, vor allem, weil Firmen aus China oft den Zuschlag für die lukrativen Großaufträge bekommen. Firmenchef Frank Sperber, der aus dem mittelfränkischen Hersbruck stammt, fühlt sich vom Freistaat im Stich gelassen.

"Zu Hochzeiten der Pandemie hatten wir 45 Leute in der Maskenproduktion, haben im Dreischichtbetrieb geschuftet. Jetzt sind es nur noch zehn Mitarbeiter!" Frank Sperber, Maskenproduzent

Maschinen bei Maskenhersteller stehen still

Drei Millionen Euro hat Frank Sperber in die Maschinen investiert, ein Bruchteil davon wurde mit staatlichen Geldern bezahlt. Vier Maschinen stehen seit Wochen still. Sie können auch nicht anderweitig genutzt werden. Das tue einem schon im Herzen weh, so Sperber, denn die Auftragslage generell sei trotz der gefallenen Maskenpflicht immer noch gut. Krankenhäuser, Feuerwehren, Schulen – FFP2 Masken werden immer noch in großen Mengen bestellt.

Das Problem, so Sperber, viele öffentliche Stellen kaufen Masken in großen Mengen aus China, weil sie durch das Vergaberecht quasi gezwungen seien, das günstigste Produkt zu nehmen. Und das seien nun einmal nicht die Masken aus deutscher Produktion. Der Preisunterschied zu den asiatischen Produkten liege zwar "nur" bei fünf bis zehn Cent, aber preislich könne man mit den Chinesen eben nicht mithalten.

Abhängigkeit von China

Frank Sperber sieht darin ein Problem, das schon zu Beginn der Pandemie bestand: Die Abhängigkeit vom chinesischen Maskenmarkt, sowohl was die Mengen als auch den Preis betrifft. Wenn sich Metropolen wie Shanghai im kompletten Produktionslockdown befänden, wie gerade der Fall, dann habe das auch Auswirkungen auf Lieferungen nach Deutschland.

Sinnvoll wäre eine Lösung wie in Frankreich. Dort seien öffentliche Stellen angehalten, Masken aus heimischer Produktion zu kaufen. Erst wenn es Lieferengpässe gäbe, dürfe man Produkte aus dem Ausland in Betracht ziehen.

"Es wird derselbe Fehler erneut begangen. Wir machen uns vom chinesischen Markt abhängig!" Frank Sperber, Elastocare

Aiwangers Appell: Heimische Maskenproduktion stärken

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) spricht sich gegenüber dem BR für eine Stärkung heimischer Maskenproduktionen aus. Der Kauf asiatischer Masken im großen Stil sei ein Ärgernis. Aiwanger kritisiert diesbezüglich das bestehende EU-Vergaberecht. Dieses müsse reformiert werden.

Dabei sei aber auch zu bedenken: Allein gelockerte Ausschreibungskriterien brächten nicht so viel Marktanteil, wie die Erzeuger hierzulange bräuchten. Jeder Verbraucher müsse sich fragen, ob er nicht lieber ein paar Cent mehr bezahle für Qualitätswäre aus Deutschland.