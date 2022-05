"Wohin willst du?": Landkreise kämpfen für besseren Nahverkehr

Auch bei den kreisfreien Städten in Bayern schaut es in Schwabach und Hof nicht so gut aus (Platz 1 und 3 im Negativranking), während in Schweinfurt, Erlangen und Fürth die Abdeckung mit Haltestellen nahezu optimal ist. Wie gehen die Landkreise damit um? Wie versuchen sie den ÖPNV in ihren Gemeinden und Städten zu verbessern?

"Wohin willst Du?" - In Cham muss man suchen

Nur knapp 45 Prozent der Menschen in Landkreis Cham wohnen nah genug an Bahnhöfen oder Haltestellen. Ein Grund ist sicherlich, dass die Gemeinden, Dörfer und Weiler weit verstreut liegen. Andererseits hat der ähnlich ländlich strukturierte Nachbarlandkreis Regen eine Quote von 68 Prozent. Durch den Landkreis Cham fahren drei Linien der "Oberpfalzbahn" mit modernen Zügen, je nach Strecke im Ein-oder Zweistundentakt. Es gibt 44 Buslinien, außerdem acht Wanderbusse, einige davon sogar grenzüberschreitend bis nach Tschechien.

Für die "weißen Flecken" im Landkreis Cham, in denen Linienbusse unrentabel wären, wurden 16 Rufbus-Linien geschaffen. Das sind Kleinbusse, die nach vorheriger Bestellung an bestimmten Stellen halten. Deshalb lobt Landrat Franz Löffler auch das Engagement seines Kreises in den vergangenen Jahren. Allerdings muss man sich mit all dem beschäftigen wollen, also durch den Angebotsdschungel suchen. Darauf hat gerade in der ländlichen Bevölkerung, wo mindestens ein, wenn nicht zwei Autos pro Familie zur Grundausstattung gehören, nicht jeder Lust.

Auch das Umsteigen zwischen Bus und Bahn oder zwischen verschiedenen Buslinien inklusive der Wartezeiten ist für Autoverwöhnte eine große Umstellung. Von den knapp 128.000 Einwohnern des Landkreises Cham nutzen rund 14.000 pro Tag öffentliche Verkehrsmittel. Für mehr Akzeptanz soll zum Beispiel die "Wohin-du-willst-App" sorgen. Hier kann man adressgenau sein Abfahrts- und Ankunftsziel eingeben und bekommt die ÖPNV-Verbindung dann direkt aufs Handy.

Das 9-Euro-Ticket soll ÖPNV im Landkreis Kronach voranbringen

So wie Corona der Spielverderber war, soll jetzt von Juni bis August das 9-Euro-Ticket den Nahverkehr im oberfränkischen Landkreis Kronach in Schwung bringen. Nicht ganz jeder zweite Landkreisbewohner hat eine Haltestelle in seiner Nähe. Trotzdem ist die Nachfrage nach dem Billig-Ticket in den ersten Tagen schon enorm gewesen, berichtet ein Sprecher des Landratsamtes. Der Sinn und Zweck des Tickets, das ÖPNV-Angebot mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, scheint also zu funktionieren.

Im August 2020 hatte der Landkreis damit begonnen, das Angebot auszubauen, vor allem mit einem neuen Rufbussystem. Corona aber schränkte die Nachfrage extrem ein. Nun ist die Normalität zurückgekehrt und die Bürgerinnen und Bürger können mittlerweile "aus dem letzten Winkel des Landkreises mobil sein", schwärmt man im Landratsamt. Pro Monat werde das Rufbusangebot im Schnitt rund 850 Mal genutzt.

Dingolfing-Landau: Das Schlusslicht will nicht Letzter bleiben

"Obwohl wir nur fünf Kilometer von Dingolfing entfernt wohnen, können wir kaum ohne Auto dorthin fahren." Eine BR24-Leserin aus Moosthenning berichtet, dass nur zwei Schülerbusse aus ihrer Gemeinde in die Stadt fahren, am Wochenende gebe es gar keine Verbindung. Es bestehe auch keine Anbindung an die stündlich verkehrende Bahn München-Passau. Die Stadt Dingolfing habe eine Verlängerung des Stadtbusses nach Moosthenning abgelehnt. Könnte man, fragt die Niederbayerin, die Werksbusse von BMW, die sowieso durch den Ort fahren, da vielleicht einbinden?

Dingolfing-Landaus Landrat Werner Bumeder sieht die Studie, nach der nur rekordverdächtig geringe 29 Prozent der Menschen seines Landkreises haltestellennah wohnen, weiterhin kritisch. Er spricht von Verbesserungen, die bald kommen sollen, wie eine höhere Taktung der Hauptlinien unter der Woche wie auch am Samstag. Ein Projekt, auf das Bumeder stolz ist: das "Fifty-Fifty-Taxi". Mit der App können Jugendliche und junge Erwachsene am Wochenende zum halben Preis mit dem Taxi fahren. Die übrigen 50 Prozent übernimmt der Landkreis. "Außerdem wird derzeit die Möglichkeit des Bedarfsverkehrs von uns geprüft und die Einführung geplant. In vier Monaten soll dazu der Startschuss erfolgen", kündigt Dingolfing-Landaus Landrat an.

Rottal-Inn setzt auf autonome Busse

Eine echte Verkehrs-Sehenswürdigkeit - welcher Landkreis kann das schon von sich behaupten? Im Kurort Bad Birnbach fährt seit fünf Jahren der erste im ÖPNV eingesetzte autonome Bus Deutschlands. 65.000 Personen sind in dieser Zeit befördert worden. Seit einigen Wochen verkehrt dieses Elektrofahrzeug nun außerdem kostenlos als "on demand"-Angebot, also auf Abruf: entweder per App oder per Telefonanruf. Möglich ist der Zustieg an 20 Haltestellen, zwischen 8 und 18 Uhr an sieben Tagen in der Woche. Diese Entwicklung könnte dazu führen, dass irgendwann auch mal kleine Orte im Landkreis mit solchen Busse angebunden werden können.

Eins kann sich immerhin sehen lassen: der Landkreis Rottal-Inn habe mehr Bushaltestellen als die Stadt München, rechnet Landrat Michael Fahmüller vor, "unser extrem streusiedlungsreicher Landkreis ist aber natürlich weder bei der Taktung noch bei der Nutzung vergleichbar."

Im Landkreis Straubing-Bogen sollen bald mehr Busse fahren

Nicht sehr glücklich mit der Studie ist man auch im Landkreis Straubing-Bogen, wo nur 39 Prozent in erreichbarer Nähe einer Haltestelle wohnen. "Würde man den Radius der Erreichbarkeit von Bushaltestellen um 200 Meter erweitern, stünde der Landkreis Straubing-Bogen viel besser da", erläutert ein Sprecher des Landratsamtes. Aber es sei nicht alles so schlecht, wie es manchmal gemacht werde. So wurde 2020 der "Boni-Bus" in Bogen und Niederwinkling eingeführt, der speziell für Arbeitnehmer und Auszubildende Gewerbegebiete anfährt.

Nach einer zweijährigen Probephase soll der Bus ab September fortgesetzt werden. "Es wird aber bei den Haltestellen im Stadtgebiet Bogen etwas nachjustiert und die Linienführung verändert", so der Landratsamtssprecher. Mit den Erkenntnissen aus dem neuen Nahverkehrsplan, der alle zehn Jahre aktualisiert wird, soll das Angebot weiter verbessert werden und zum Beispiel auch touristische Regionen wie Bogen oder Hunderdorf besser erreichbar sein – mit einer höheren Bus-Taktung auch am Wochenende. Doch ein Widerspruch zeigt sich auch in Niederbayern, sagt der Vertreter des Landratsamtes: "Es werden in Sachen ÖPNV häufig mehr Linien, ein besserer Takt etc. gefordert, aber in der Praxis sieht dann die tatsächliche Benutzung oft ganz anders aus."