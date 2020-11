22.11.2020, 09:57 Uhr

Bayerische Landessynode: Erstmals Tagung als Videokonferenz

Die 108 Mitglieder der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern kommen an diesem Sonntag zu ihrer viertägigen Herbsttagung zusammen. Erstmals in der Geschichte der bayerischen Landeskirche findet die Synode als Videokonferenz statt.