Bayerische Landesausstellung auf unbestimmte Zeit verschoben

Von den allgemeinen Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie ist auch die Bayerische Landesausstellung 2020 betroffen. Sie hätte am 28. April um 15 Uhr mit einem großen Festakt starten sollen. Das Thema der Ausstellung: "Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte". Doch der Start der Ausstellung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Bayerische Landesausstellung ohne Exponate

In den beiden Ausstellungshäusern in Aichach und Friedberg herrscht deshalb ungewöhnliche Stille, im Wittelsbacher Schloss in Friedberg wartet die speziell angefertigte Inneneinrichtung auf die Befüllung mit den Leihgaben aus ganz Europa. Die großen Medieninstallationen im FeuerHaus in Aichach sind hingegen jeden Moment startklar. Der Leiter des Hauses der Bayerischen Geschichte, Dr. Richard Loibl dazu: „Es ist wie wenn man mit der Badehose in einem Schwimmbad ohne Wasser steht: eine fertig gebaute Ausstellung, an der das Wichtigste fehlt, die Exponate und die Besucherinnen und Besucher.“

Verlängerung der Bayerischen Landesausstellung ist nicht möglich

Loibl und sein Team hoffen nun, dass die Landesausstellung mit geringer Verspätung öffnen kann, das Ende der Ausstellungszeit steht unweigerlich mit dem 8. November bereits fest. Eine Verlängerung oder gar ein Verschieben ins nächste Jahr sei unter anderem wegen der Leihgaben nicht möglich, heißt es im Haus der Bayerischen Geschichte.

Rahmenprogramm zur Landesausstellung kann verschoben werden

Anders sieht es aus beim Rahmenprogramm des Tourismusverbandes Wittelsbacher Land. Hier mussten zwar schon etliche Veranstaltungen im April abgesagt werden, aber denkbar sei, manche auch über den November hinaus in den Winter hinein zu verschieben, heißt es im Landratsamt Aichach-Friedberg.

Katalog zur Bayerischen Landesausstellung erscheint vor der Ausstellung

Um die Vorfreude auf die Landesausstellung anzukurbeln erscheint immerhin in dieser Woche der begleitende Ausstellungskatalog mit vielen Informationen zu den Wittelsbachern und warum sie so wichtig waren für die bayerische Städtekultur und ergänzenden Bildern der wertvollen Exponate. Der Katalog ist im örtlichen Buchhandel erhältlich.