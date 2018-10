Bayerische Landesärztekammer tagt

Wie können mehr jungen Menschen zum Studium der Humanmedizin zugelassen werden und was müsste an der Zulassung zur Immatrikulation geändert werden, diese beiden Punkte werden die rund 190 Delegierten der Bayerischen Landesärztekammer unter anderem an diesem Wochenende beschäftigen.

Ausschließliche Behandlung über Videochat soll möglich werden

Ein weiterer wichtiger Punkt bei den Beratungen in Nürnberg soll das Telemediengesetz sein und hier die ausschließliche Fernbehandlung. In anderen Bundesländern wie Berlin und Thüringen ist es jetzt schon möglich, eine ärztliche Behandlung ohne direkten Kontakt zum Arzt durchzuführen. Die Bayerische Landesärztekammer möchte die Formulierung verabschieden, dass eine ausschließliche Fernbehandlung im Einzelfall erlaubt ist, "wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt (…) gewahrt wird". Der Arzt müsse dabei den Patienten über die Besonderheiten einer Behandlung nur über Kommunikationsmedien aufklären.

Andere Länder sehen darin ein "unkalkulierbares Risiko“

Erst vor kurzem haben sich die Ärztekammer Brandenburg und die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern gegen eine ausschließliche Fernbehandlung ausgesprochen. Die Ermöglichung einer ausschließlichen Fernbehandlung ohne jeden unmittelbaren Arzt-Patienten-Kontakt betrachteten die Delegierten in Brandenburg als "unkalkulierbares Risiko für Patient und Arzt". In Mecklenburg sprachen sich die Vertreter dagegen aus, da die Risiken, insbesondere die Fragen der Haftung für Ärzte und Patienten, nicht ausreichend geklärt seien.

Mehr Medizinstudienplätze in Bayern gefordert

Gerald Quitterer, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, möchte sich an diesem Wochenende noch einmal für den weiteren Ausbau von Medizin-Studienplätzen aussprechen. Bereits vor Jahren habe er sich für eine medizinische Fakultät in Passau ausgesprochen. Sie wurde jedoch im Zuge des Ausbaus in Augsburg zurückgestellt. Doch vor allem der Mangel von Landärzten sollte dazu führen, dass die Bemühungen in diesem Bereich verstärkt werden, so Quitterer. Die geplante Hochschule für Gesundheitswissenschaften im niederbayerischen Metten mit Bachelor- und Masterabschlüssen kritisierte der Kammerpräsident hingegen. Die Ausbildung müsse universitär bleiben, erklärte Quitterer.

Neue Beschlüsse für das Studium der Humanmedizin

Auch das Studium wird ein Schwerpunkt bei der Tagung der Bayerischen Landesärztekammer in Nürnberg sein. Der neue Staatsvertrag zur Vergabe von Studienplätzen im Fach Humanmedizin soll am 6. Dezember durch die Kultusminister der Länder verabschiedet werden. Er wird nötig, da das Bundesverfassungsgericht 2017 urteilte, "die bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften zur Studienplatzvergabe im Fach Medizin sind teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar". Die Länder haben nun bis Ende 2019 eine Frist dies zu ändern. In der Sitzung im Dezember soll auch beschlossen werden, in welchen Umfang die Abiturnote künftig berücksichtigt werden soll. Vor allem bei diesem Punkt sollen die Länder noch uneins sein. Studienplätze für das Sommersemester 2020 sollen dann nach der Neuregelung vergeben werden.

Nicht die Note alleine soll über Studienplatz entscheiden

Mitte des Jahres hatten sich die Kultusminister der Länder auf die Eckpunkte des neuen, zwischen den Ländern zu schließenden Staatsvertrags verständigt. Danach soll die Abiturbestenquote beibehalten werden, die Wartezeitquote entfallen. Für die Auswahlentscheidungen der Hochschulen sollen neben der Abiturnote mindestens zwei weitere eignungsbasierte Kriterien herangezogen werden.

Qitterer: "Weg vom Einser im Abitur“

Der Präsident der Landesärztekammer setzt sich dafür ein, das die Abiturnote bei der Zulassung zum Medizinstudium in den Hintergrund rückt. In den hohen Hürden zum Medizinstudium sieht er das Hauptproblem für den Ärztemangel. Nötig sei eine zusätzliche "Vorabquote“ für niederlassungswillige Abiturienten, die sich vor dem Beginn des Studiums verpflichteten, nach dessen Abschluss in ein unterversorgtes Gebiet zu gehen, schrieb Quitterer im Bayerischen Ärzteblatt.

Auch die Weiterbildung steht auf der Tagesordnung

Seit Jahren wird an einer Novelle einer Muster-Weiterbildungsordnung für Ärzte gearbeitet. Beschlüsse dazu wurden auf dem Deutschen Ärztetag gefasst, nun müssen sich die Vertreter auf Landesebene damit beschäftigen.