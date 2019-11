Bayerische Kommunen erhalten Förderbescheide für Mobilfunkmasten

Ob sich Bürgerinnen und Bürger in Massing gegen den neuen Masten wehren, wie in anderen bayerischen Gemeinden, kann Bürgermeister Josef Auer (FW) derzeit nicht einschätzen. Es könne sein, dass Widerstand gegen den 25 Meter hohen Masten kommen könnte, wenn der Standort festgelegt werden soll.

Um potentielle Probleme mit Grundstückseigentümern zu umgehen, will die Marktgemeinde vom Vorschlag der Telekom abweichen und einen Standort in der Nähe von Feuerwehr und Friedhof für den betroffenen Ortsteil vorschlagen.

Viele Fördergeld-Empfänger

Im Landkreis Rottal-Inn wird außerdem die Gemeinde Triftern gefördert. Den Förderbescheid erhalten unter anderem auch Gemeinden aus der Oberpfalz, zum Beispiel Markt Breitenbrunn im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Markt Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth, Traitsching im Landkreis Cham und Bernhardswald im Landkreis Regensburg. In Niederbayern werden unter anderem die Stadt Viechtach im Landkreis Regen und Furth im Landkreis Landshut gefördert und in Oberbayern zum Beispiel Neumarkt-Sankt Veit im Landkreis Mühldorf, Ebersberg im Landkreis Ebersberg und Aresing im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.