Bayerns Kinder in der Stadt häufiger depressiv als auf dem Land

Für die Gesundheitsstudie hat die Krankenkasse Abrechnungsdaten von mehr als 83.000 versicherten Kindern und Jugendlichen im Jahr 2016 auswerten lassen. Von ihnen leben zwei Drittel auf dem Land, ein Drittel lebt in städtisch geprägten Gebieten.

Stadtkinder in Bayern haben öfter Karies

Laut DAK-Studie erkranken Stadtkinder um ganze 91 Prozent häufiger an den Zähnen als Kinder und Jugendliche in ländlichen Gebieten. Eine mögliche Erklärung seitens der DAK: Fastfood und industriell gefertigte Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt sind für den Nachwuchs in den Städten meist leichter verfügbar.

Auch das Risiko für Viruserkrankungen, krankhaftes Übergewicht und Depressionen ist in der Stadt höher als auf dem Land. Verhaltens- und Entwicklungsstörungen treten in städtischen Regionen um 18 Prozent häufiger auf. Doch die Studie zeigt auch: Landkinder sind nicht generell gesünder. Im Vergleich zu ihren Altersgenossen in der Stadt haben sie eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, an Allergien und akuter Bronchitis zu erkranken.

Egal ob Stadt oder Land: 90 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Bayern waren 2016 wenigstens einmal beim Arzt oder im Krankenhaus. Häufigster Grund: Atemwegserkrankungen.

Kinder bekommen häufig Antibiotika

Drei Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Bayern bekamen 2016 wenigstens ein verschreibungspflichtiges Medikament verordnet, mindestens jedem vierten Kind wurde ein Antibiotikum verschrieben. Besonders problematisch: Jedes fünfte Kind im Alter von ein bis vier Jahren erhält laut der DAK-Studie Reserveantibiotika. Das sind die neuesten Wirkstoffe. Gedacht für Menschen, bei denen normale Antibiotika nicht mehr wirken. Der häufige und falsche Einsatz von Antibiotika hat schon jetzt Konsequenzen: Bakterien werden unempfindlich gegenüber Antibiotika, multiresistente Keime nehmen zu. Infektionen, die bisher gut zu behandeln waren, könnten so lebensbedrohlich werden, warnt die DAK.

Ein Viertel aller Kinder in Bayern leidet an chronischen Erkrankungen

Beispiel Neurodermitis. Diese chronische Erkrankung tritt bei rund sieben Prozent aller Kinder und Jugendlichen auf, am häufigsten bei unter Einjährigen, also Säuglingen. Auch Heuschnupfen und Asthma sind weit verbreitet, ebenso wie chronische Magen-Darm-Erkrankungen. Und: 2,7 Prozent aller Kinder in Bayern sind chronisch übergewichtig, bei ihnen wurde Adipositas diagnostiziert.

Auch seelische Probleme sind auf dem Vormarsch: Fast zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen in Bayern leiden an einer chronisch verlaufenden psychischen Erkrankung. Eine Depression etwa wurde 2016 bei zwei Prozent aller Kinder ab zwölf Jahren diagnostiziert. Besonders betroffen sind der Studie zufolge Mädchen im Alter von 17 Jahren. Bei ihnen wird die Depression auch häufig medikamentös behandelt. Alarmierend: Auch die Volkskrankheit Rückenschmerzen macht sich schon jetzt beim Nachwuchs in Bayern bemerkbar: Knapp sechs Prozent aller Kinder ab zwölf Jahren leidet bereits an Rückenschmerzen und wurde wenigstens einmal deswegen ärztlich behandelt.

Bundesweiter Vergleich

Die gute Nachricht: Der bayerische Nachwuchs ist in vielen Bereichen gesünder als Altersgenossen in anderen Bundesländern. Erkrankungen wie Asthma, Adipositas oder Viruserkrankungen treten im Vergleich zum Bundesdurchschnitt seltener auf. Das wird auch an den insgesamt niedrigeren Versorgungskosten im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich:

Die Pro-Kopf-Ausgaben liegen in Bayern bei 939 Euro, im bundesweiten Durchschnitt bei 1.024 Euro. Für Säuglinge fallen durchschnittlich höhere Kosten an, ebenso für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren. Insgesamt gab die DAK Krankenkasse 2016 rund 74,3 Millionen für Versorgungsleistungen aus.

Bundesweit hat die DAK-Studie zudem den Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status einer Familie und der Erkrankungshäufigkeit der Kinder dieser Familie untersucht. Ergebnis: Haben Eltern keinen Bildungsabschluss, ist die Häufigkeit bestimmter Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen gegenüber denen von Eltern mit hohem Bildungsabschluss erhöht. Besonders deutlich macht sich das bei Zahnkaries (plus 278 Prozent), krankhaftem Übergewicht (plus 247 Prozent) sowie Entwicklungs- und Verhaltensstörungen (je 45 Prozent häufiger) bemerkbar.

Hintergrund

Der Kinder- und Jugendreport für Bayern der DAK-Gesundheit analysiert die Gesundheit und Gesundheitsversorgung von insgesamt 83.702 Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 17 Jahren. Dabei zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede im Erkrankungsgeschehen und in der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen – sowohl zwischen Jungen und Mädchen als auch zwischen verschiedenen Altersgruppen. Erstmalig zeigt dieser Report darüber hinaus Unterschiede in der gesundheitlichen Lage von in der Stadt und auf dem Land lebenden Kindern in Bayern.