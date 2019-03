Bayerische Kinder bekommen zu viele Antibiotika

Ohrenschmerzen, Halsweh, Übelkeit - manch ein Kinderarzt verschreibt in einem solchen Fall schnell Antibiotika: Jedes dritte Kind in Bayern bekommt Antibiotika mindestens einmal jährlich. Die Leiterin der Krankenkasse DAK Bayern, Sophie Schwab, sieht das vor allem bei Kleinkindern kritisch:

“Wenn Antibiotika in den ersten Lebensmonaten schon eingesetzt werden - die haben natürlich Nebenwirkungen. Es gibt aber auch Untersuchungen, die belegen, dass solche Kinder dann später ein höheres Risiko haben, Asthma zu bekommen.” Sophie Schwab, Leiterin der DAK Bayern

Ärzte versäumen oft präzise Diagnose

Antibiotika helfen nur bei bakteriellen Erkrankungen, nicht bei Virusinfektionen. Nicht immer klären Ärzte vorher eindeutig ab, ob es sich um einen bakteriellen Infekt handelt, bevor sie Antibiotika verschreiben, bemängelt der Infektiologe Dr. Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital in München: "30 bis 50 Prozent der Antibiotikagaben, davon geht man aus, sind so wie sie gegeben werden, medizinisch nicht gerechtfertigt."

Dabei ist der Kinderarzt nicht grundsätzlich gegen Antibiotika:

"Das sind nach wie vor mit die wichtigsten Medikamente der modernen Medizin, die Millionen von Leben retten. Aber der Punkt ist, man muss sie sehr gezielt einsetzen, so kurz wie möglich, so schmal wie möglich und man darf sie nur einsetzen, wenn sie auch wirklich gebraucht werden." Dr. Johannes Hübner, Infektiologe vom Haunerschen Kinderspital

Multiresistente Keime nehmen zu

Denn der allzu großzügige Umgang mit Antibiotika hat laut Dr. Hübner schon jetzt Konsequenzen: Einige Bakterien werden unempfindlich gegenüber Antibiotika, solche multiresistenten Keime nehmen zu. Infektionen, die bisher gut zu behandeln waren, könnten so lebensbedrohlich werden. Aber warum verschreiben Ärzte so häufig unnötig Antibiotika?

"Die Unterscheidung ist manchmal nicht einfach. Erwartungsdruck der Eltern spielt sicher auch eine Rolle. Viel ist auch die Gewohnheit - das hab ich immer so gemacht und das hat immer gut funktioniert." Dr. Johannes Hübner, Infektiologe vom Haunerschen Kinderspital

Reserveantibiotika bei Kleinkindern

Besonders problematisch: Jedes fünfte Kind im Alter von eins bis vier bekommt laut der DAK-Studie ein Reserveantibiotikum verschrieben. Das sind die neuesten Wirkstoffe, die die Pharmaindustrie zur Verfügung stellen kann. Gedacht für Menschen, bei denen normale Antibiotika nicht mehr wirken.

"Es wird immer schwieriger Antibiotika zu finden, gerade gegen diese multiresistenten Keime, die den Patienten noch helfen. Das ist ein großes Problem, weil was machen die Patienten, wenn das nicht mehr hilft. Dann gibt’s nix mehr." Sophie Schwab, Leiterin der DAK Bayern

Spickzettel für Ärzte

Antibiotika müssen daher künftig seltener und gezielter verordnet werden, da sind sich der Infektiologe Johannes Hübner und Sophie Schwab von der DAK Bayern einig. Sie setzen auf Aufklärung bei Patienten und Ärzten.

"Was wir in der Klinik schon erfolgreich etabliert haben, ist eine einfache Kitteltaschenkarte, auf der die wichtigsten Indikationen stehen, wann man Antibiotika geben muss, wann man es auch nicht geben muss, die Dosierungen drauf festgelegt sind, sodass die Kollegen in der Situation, wenn das Kind vor ihnen sitzt, ganz schnell darauf schauen können." Dr. Johannes Hübner, Infektiologe vom Haunerschen Kinderspital

Solche Leitlinien oder Handlungsempfehlungen sollen künftig auch im ambulanten Bereich bei den Haus- und Kinderärzten ankommen.

Wie gesund sind Stadt- oder Landkinder?

Die DAK stellt heute ihren Kinder- und Jugendreport vor. Eines der Ergebnisse: Die Kinder und Jugendlichen in Bayern sind gesünder als ihre Altersgenossen im Bundesdurchschnitt. Die gesamte Studie wird am Mittag vorgestellt. Sie soll auch Aufschluss darüber geben, was die häufigsten Leiden bei Jungen und Mädchen sind und wie sich die Gesundheit von Stadt- und Landkindern unterscheidet. BR24 wird um 12.00 Uhr berichten.