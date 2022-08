Bayerische Karpfenteichwirte kämpfen mit Trockenheit

Die wochenlange Trockenheit macht auch den Karpfenteichwirten zu schaffen. "Die ersten Teiche mussten notabgefischt werden, weil den Fischen das Wasser fehlt", sagte der stellvertretende Leiter der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Tobias Küblböck, im mittelfränkischen Höchstadt. Auch in der Oberpfalz kämpfen Teichwirte mit der Trockenheit.

Schwerpunkt der Karpfenzucht in der Oberpfalz und Franken

Der Schwerpunkt der Karpfenzucht in Bayern liegt in der Oberpfalz und Franken, wo etwa 5.500 Teichwirte jährlich rund 6.000 Tonnen Karpfen erzeugen. Die Teiche dort werden nach Angaben von Küblböck in der Regel durch Niederschläge und Oberflächenwasser gespeist. Nach dem vielen Regen im Winter und Frühjahr seien diese eigentlich gut gefüllt gewesen, sagte Küblböck.

Kaum Regen in den letzten Wochen

"In den letzten Wochen hat es aber kaum geregnet und wenn dann nur lokal", sagte der Experte. Das reiche nicht aus, um die Wassermengen auszugleichen, die momentan verdunsteten. Es sei davon auszugehen, dass bei der Hitze der Pegelstand etwa um einen Zentimeter pro Tag sinke.

Zum Artikel: "Hitze und Niedrigwasser: Bayerns Fische im Stress"

In erster Linie bedeutet die Trockenheit vor allem Stress für den Teichwirt. "Grundsätzlich mag der Karpfen warme Wassertemperaturen", so Küblböck. Wegen der Hitze allein sei nicht mit größeren Ausfällen zu rechnen.

Sauerstoffgehalt im Wasser gefährdet

Problematisch werde es aber, wenn der Sauerstoffgehalt im Wasser sinke. Teichwirte könnten dann Lüfter an den Teichen aufstellen oder müssten im schlimmsten Fall die Fische aus dem Teich holen und umsiedeln. Das sei organisatorisch oft schwierig, denn die anderen Teiche seien in der Regel schon mit Fischen besetzt, erläuterte Küblböck.

Notstromaggregat für Sauerstoffzufuhr eingesetzt

Auch der Fischerhof Schießl in Asbach bei Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf kämpft mit der anhaltenden Trockenheit. Mit steigenden Wassertemperaturen sinkt auch der Sauerstoffgehalt im Wasser. Das macht den Fischen zu schaffen, erklärte Teichwirt Johannes Schießl. Er hätte bereits Teiche mithilfe eines Notstromaggregats belüften müssen, um wieder mehr Sauerstoff ins Wasser zu bringen.

Letzte Option: Teich abfischen

Auch auf dem Fischerhof Schießl sinkt das Wasser in den Teichen. "Wenn es dann mal regnet, saugt der Boden den Regen so schnell auf, dass in den Gräben nichts weiterläuft", sagte Teichwirt Johannes Schießl. Dadurch steige der PH-Wert im Wasser. Einige Kollegen aus der Oberpfalz hätten in der Trockenperiode deshalb bereits Teiche abfischen müssen, so Schießl. Eine Not-Maßnahme, die dem Fischerhof Schießl bisher noch erspart geblieben ist.

(Mit Material von dpa)