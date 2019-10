Bayerische Kanuten klagen gegen Isar-Verordnung

Der Bayerische Kanuverband e.V. hat zusammen mit vier weiteren Klägern einen Antrag auf Normenkontrolle beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen die Isar-Verordnung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eingereicht. Die Klage richtet sich vor allem gegen einen Punkt.

Monatelanges Isar-Fahrverbot für Kanuverband nicht nachvollziehbar

Das Isar-Fahrverbot im Herbst beziehungsweise Winter sorgt schon seit Erlass bei den Kanuten für Ärger. Auf einigen Strecken entlang der Isar greift das Verbot schon ab 15. Oktober und dauert bis Ende Juni. Diese fast achtmonatige Sperrung ist für den Kanuverband unbegründet, schließlich laichen die Fische nur von März bis Mai.

Warum in den anderen Wintermonaten ein Verbot gilt, sei laut den Klägern nicht nachvollziehbar. Laut Klageschrift kann sich die Verordnung auch nicht auf Untersuchungsergebnisse über Störwirkungen von Bootsfahrern auf den Lebensraum der Isar für Pflanzen und Tiere berufen.

Kanuverband sieht Klage als einzigen Weg

In einer Stellungnahmen verweist das Landratsamt auf ein Monitoring in den kommenden zwei Jahren, in dessen Verlauf entsprechende Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Für den Kanuverband ist es äußerst fraglich, dass zuerst das Verbot erlassen wurde und erst danach die Sinnhaftigkeit überprüft wird.

Nachdem sämtliche Einigungsversuche gescheitert sind, sieht der Bayerische Kanuverband in dieser sogenannten "Normenkontrollklage" den einzigen Weg - auch wenn so eine Klage dauert und viel Geld verschlingt.

Petition gestartet

Parallel dazu wurde bereits vor mehreren Wochen ein Petitionsverfahren beim Bayerischen Landtag eröffnet. Mit der Petition will der Kanuverband in einem außergerichtlichen Prozess das Landratsamt dazu anregen, eine neue Verordnung zu erlassen.