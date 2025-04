Bayerische Jusos lehnen Koalitionsvertrag einstimmig ab

Die bayerischen Jusos lehnen den schwarz-roten Koalitionsvertrag einstimmig ab. Gleichzeitig rufen sie dazu auf, beim SPD-Mitgliederentscheid mit Nein zu stimmen. Den Beschluss fällten die 75 Delegierten heute Mittag bei ihrer zweitägigen Landeskonferenz in Augsburg.

Im Beschluss heißt es: "In der Gesamtbewertung ist der vorgelegte Koalitionsvertrag nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen."

Juso-Vorsitzender für Nachverhandlungen

Vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die die "Abkehr vom Bürgergeld", die "Aufweichung des Acht-Stunden-Tages" und fehlende Reichensteuern sorgten für viel Kritik unter den Mitgliedern. Der Koalitionsvertrag könne außerdem in seiner aktuellen Form dem Rechtsruck und dem rechtsextremistischen Vormarsch in Deutschland nichts entgegensetzen, sondern würde ihn sogar "in Teilen verstärken, weil zentrale Fragen der Gerechtigkeit nicht gelöst sind", fasst der Vorsitzende der Jusos Bayern, Benedict Lang, zusammen. Er fordert Nachverhandlungen, falls die Mehrheit der SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag ablehnt.

Zuvor hatte der Vorsitzende der bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten, Carsten Träger, vergeblich um Zustimmung für den Koalitionsvertrag geworben. Bei aller berechtigten Kritik, "unterm Strich", so Träger, sei dieser "deutlich besser, als die 16 Prozent, die wir bei der Bundestagswahl erreicht haben".

"Dealbreaker": Bundesweite Kritik von SPD-Jungsozialisten

Derweil regt sich nicht nur in Bayern Widerstand gegen den Koalitionsvertrag: Auch die Jusos aus Schlewsig-Holstein riefen zu einem Nein beim Mitgliederentscheid ihrer Partei auf – sie sprachen von "unsolidarischen migrations-, sozial- und gesellschaftspolitischen Vorhaben" im Koalitionsvertrag. Und auch die Jugendpartei aus weiteren Bundesländern äußerten Kritik an den Plänen der möglichen schwarz-roten Regierung.

Die Vorsitzende des größten Juso-Landesverbands in Nordrhein-Westfalen, Nina Gaedike, sagte so dem "Handelsblatt", die Pläne von Union und SPD gingen in eine Richtung, "die wir nicht gutheißen können". Die Juso-Chefin aus Niedersachsen, Ronja Laemmerhirt, sprach von "Dealbreakern" im Koalitionsvertrag. Für die Berliner Jusos steht schon fest, dass sie die Vereinbarung von Union und SPD ablehnen werden.

"Zu viel geht gegen die Ideen der Sozialdemokratie!", so der Konsens der Jusos. Bei Menschenrechten und grundlegenden Idealen der Sozialdemokratie dürften keine Kompromisse gemacht werden.

Welches Gewicht haben die Stimmen der Jusos?

Der SPD-Fraktions-Chef im Bayerischen Landtag, Holger Grießhammer, ist derweil zuversichtlich, dass der Koalitionsvertrag mit der Union "mit großer Mehrheit", angenommen wird. Zwar sähen die Jusos den Koalitionsvertrag kritisch, nicht aber die SPD-Mitglieder von der "AG 60 plus". Und die Älteren sind in der Bayern-SPD mit ihren insgesamt 48.000 Mitgliedern deutlich in der Mehrheit. Die bayerischen Jusos unter ihrem Vorsitzenden Benedict Lang kommen auf 5.200 Mitglieder.

Die Online-Befragung der bundesweit gut 358.000 SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag beginnt am Dienstag und soll zwei Wochen dauern. Am Dienstag, 29. April, soll dann das Ergebnis feststehen.

Mit Informationen von dpa