Bayerische Junglandwirte: "In Tiere statt in Beton investieren"

Vor gut einem Jahr hat die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die sogenannte Junglandwirte-Kommission einberufen. 37 junge Landwirtinnen und Landwirte wurden ausgewählt um einen Querschnitt der bayerischen Landwirtschaft abzubilden: Junglandwirte aus allen Regierungsbezirken, verschiedene Ausbildungswege, Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. Gemeinsam sollten sie sich ein Jahr lang Gedanken machen, wie sie sich die Landwirtschaft der Zukunft vorstellen.

Beratungs-App und Bonuspunkte für regionales Einkaufen vorgeschlagen

Herausgekommen ist ein Katalog mit Vorstellungen und Forderungen, den die Junglandwirte nun zuerst der Landwirtschaftsministerin und dann der Öffentlichkeit präsentiert haben. Sie wünschen sich mehr Wertschätzung für ihre Arbeit und einen fairen Wettbewerb – innerhalb der EU und darüber hinaus. Wichtig ist den Junglandwirten auch die möglichst regionale Lebensmittelversorgung. Für Verbraucher haben Sie daher ein Bonuspunkte-System beim Kauf regionaler Produkte vorgeschlagen. Sie wollen auch mit weiteren digitalen Angeboten vorangehen: Ein weiterer Vorschlag ist eine Beratungs-App, die Landwirten Fachwissen und Informationen zu Fördermöglichkeiten zur Verfügung stellen soll.

Ein Schwerpunkt ist in dem Bericht ist aber auch das Tierwohl. Laut Junglandwirtin und Kommissionsmitglied Caroline Brielmair aus Grucking im Landkreis Erding liege ihnen das besonders am Herzen: "Ich habe nur Spaß daran, wenn es meinen Tieren gut geht. Umso gesünder meine Tiere sind, umso bessere Leistungen haben sie." Missstände bei "schwarzen Schafen" unter den Landwirten müssten identifiziert und beseitigt werden, schreibt die Kommission in ihrem Abschlussbericht.

Junglandwirte: Schlachttiertransporte begrenzen

Konkret fordern sie, Schlachtviehtransporte auf eine maximale Entfernung von 400 Kilometern zu begrenzen. Und, nach dem Motto "in Tiere statt in Beton investieren" wollen sie, dass nicht nur neu gebaute Ställe gefördert werden, sondern auch andere Verbesserungen für mehr Tierwohl. Es soll demnach auch möglich sein, kleinere Umbauten an bestehenden Stellen oder Veränderungen in der Tierhaltung fördern zu lassen. Laut Landwirtschaftsministerin Kaniber hat man damit mit der sogenannten Weideprämie bereits begonnen. "Das wollen wir auf andere Nutztierbereiche ausweiten", so die Ministerin.

Die Ministerin attestiert den jungen Landwirtinnen und Landwirten, viel Bereitschaft sich weiter zu entwickeln. Ob aus den weiteren Forderungen und Vorstellungen der Junglandwirte weitere Umsetzungen folgen, liegt nun in Händen der Politik. Junglandwirtin Brielmair ist aber optimistisch, dass sich durch den Bericht der Kommission weiter etwas verändern wird. "Wir sind da und werden kontrollieren und uns, wenn es notwendig ist, auch nochmal zu Wort melden", so Brielmair.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!