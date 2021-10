Bayerische Jugendherbergen: Weiter erhebliche Umsatzeinbußen

16 Monate war das Haus Volkersberg im unterfränkischen Bad Brückenau wegen Corona geschlossen. Jetzt sind seit Schulbeginn wieder zahlreiche Klassen in der Bildungseinrichtung und nehmen zum Beispiel an der Zirkuspädagogik teil. "Wir sind im Hinblick auf Zirkuspädagogik bis zum Ende des Schuljahres ziemlich ausgebucht", sagt Klaus Hofmann, Leiter des Hauses Volkersberg. Die Bildungseinrichtung habe die Corona-Lockdowns gut überstanden. Vielen Jugendherbergen in Bayern geht es anders.

40 Prozent Umsatzrückgang in bayerischen Jugendherbergen

Bayerische Jugendherbergen haben auch dieses Jahr noch erhebliche Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie, sagt Marko Junghänel, Pressesprecher vom Landesverband Bayern des Deutschen Jugendherbergswerks BR24. "Legt man 2019 – das Jahr vor der Pandemie – zugrunde, dann sind die Umsatzeinbußen bei 40 Prozent," sagte Junghändel. 2020 verzeichnete der Landesverband noch 60 Prozent Umsatzrückgang.

Jugendherbergswerk: "Wirtschaftlich extreme Situation"

Während der Pandemie sei es für die Jugendherbergen eine "wirtschaftlich extreme Situation" gewesen. Derzeit sei ihre Lage aber einigermaßen stabil, so Junghänel. Dies liege an den finanziellen Beihilfen vom Freistaat Bayern und vom Bund. "Ohne Beihilfen hätten einige Häuser schließen müssen. Eine Insolvenz des gesamten Landesverbandes hätte gedroht", so Junghänel.

In Bayern sei keine Jugendherberge nur wegen Corona insolvent gegangen. Dennoch mussten drei schließen: in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart, in Feuchtwangen im Landkreis Ansbach und in der niederbayerischen Kreisstadt Kehlheim. "Diese Jugendherbergen waren auch schon vor der Pandemie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten," betonte Junghänel. "Die Häuser hätten vermutlich früher oder später schließen müssen."

Weniger Beschäftigte im Haus Volkersberg

In der Bildungseinrichtung Volkersberg seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Corona in Kurzarbeit geschickt worden. "2019 hatten wir 75 Beschäftigte – heute sind es 56", sagt der Leiter des Hauses Klaus Hofmann. Es habe aber keine Kündigungen gegeben. Stattdessen seien in der Zeit der Kurzarbeit Verträge ausgelaufen. Dazu zählen beispielsweise Freiwilligendienste, die auf ein Jahr befristetet waren.

Hoffnung auf mehr Übernachtungen

Der Bildungsbereich des Hauses Volkersberg werde über die Diözese Würzburg und somit über die Kirchensteuer finanziert. Einen weiteren Teil tragen der Freistaat und einzelne Landkreise. Der Hotelbereich müsse sich dagegen selbst finanzieren. In dem Jahr vor der Corona-Pandemie habe es 33.000 Übernachtungen auf dem Volkersberg gegeben, so Hofmann. 2020 sei es weniger als die Hälfte gewesen. Bis zum Ende diesen Jahres rechnet er mit über 10.000 Übernachtungen. "Im kommenden Jahr müssten es dann wieder über 33.000 Übernachtungen werden", hofft Hofmann.

Jugendherbergswerk ist optimistisch

Auch Marko Junghänel vom Deutschen Jugendherbergswerk blickt optimistisch in die Zukunft. "Wir gehen nicht von einem weiteren Lockdown aus." Außerdem hätten die Jugendherbergen in den letzten Monaten neue Zielgruppen angesprochen. So kämen beispielsweise in den Ferienzeiten viele Familien. Die Schulkassen seien beim Buchen noch eher verhalten. "Langfristig werden wir wieder unsere Umsätze wie vor der Pandemie erreichen", sagt Junghänel.