Bayerische JU wählt in Freystadt neuen Vorsitzenden

Die Junge Union (JU) in Bayern wählt am Freitagabend in Freystadt (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) einen neuen Vorsitzenden. Der Oberpfälzer Christian Doleschal soll Hans Reichhart (37) ablösen, der aus Altersgründen nicht mehr kandidieren darf. Doleschal ist seit Mai Europa-Abgeordneter und einziger Kandidat für den Vorsitz. Zur Landesversammlung mit 300 Delegierten werden am Abend auch CSU-Chef Markus Söder sowie eine ganze Reihe bayerischer Minister erwartet.

Doleschal will CSU-Spitze auf die Finger schauen

Der designierte neue JU-Chef Doleschal schreibt sich die Nachhaltigkeit auf die Fahnen, man dürfe Ökonomie und Ökologie nicht gegeneinander ausspielen, so Doleschal. Der 31-Jährige wolle der Parteispitze genau auf die Finger schauen, damit bei Investitionen die nachfolgenden Generationen nicht zu stark belastet würden, kündigte er an. Schulden und Tilgungslasten würdnen die Zukunftschancen der jungen Generation verspielen, so Doleschal.

Mit 14 Jahren Jugendbürgermeister von Brand

Doleschal ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in seinem Heimatort Brand im Landkreis Tirschenreuth. Seine Karriere begann früh. Mit zwölf Jahren saß er im Jugendgemeinderat seines Heimatortes, mit 14 Jahren war er Jugendbürgermeister, mit 19 Jahren saß er im Bundesvorstand der JU und mit 27 Jahren war er das damals jüngste Mitglied im Parteivorstand der CSU. Seit acht Jahren ist er Bezirksvorsitzender der JU in der Oberpfalz und seit Mai Europa-Abgeordneter. Nach Markus Sackmann wäre er der zweite Oberpfälzer an der Spitze der bayerischen JU.

Weber nennt Doleschal eine "gute Wahl"

Politische Ziehväter sind Heimat- und Finanzminister Albert Füracker, EVP-Fraktionschef Manfred Weber oder auch der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landtagsfraktion, Tobias Reiß. Füracker bezeichnet Doleschal als "zuverlässig, kreativ und mutig". Reiß spricht von einem "klugen politischen Kopf" und einer "ehrlichen Haut". Außerdem sei Doleschal hilfsbereit und manchmal auch etwas frech im positiven Sinne. Und Partei-Vize und Europapolitiker Manfred Weber nennt die Nominierung des 31-Jährigen "eine gute Wahl". Er sieht in dem Oberpfälzer einen Politiker, der "vor Ort verankert sei und gleichzeitig in ganz Bayern aktiv" sei, und der schon immer für Europa brenne.

JU will über Leitantrag abstimmen

Am Samstagabend wollen die jungen Politiker mit Partei-Vize Manfred Weber diskutieren und über einen Leitantrag abstimmen, der unter dem Titel "Zukunft gestalten – Schöpfung erhalten" steht. Damit wolle man ein Zeichen setzen, dass die CSU auf alle Bedürfnisse der Bürger eine Antwort habe, so der amtierende Vorsitzende der JU Reichhart. Gleichzeitig sollen damit die Weichen zu mehr Nachhaltigkeit, Innovation und wirtschaftlichem Wachstum gestellt werden.