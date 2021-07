Bayerische Einsatzkräfte bauen Notunterkunft im Hochwassergebiet

Bei der Bewältigung der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen helfen am Freitag auch Johanniter aus Schwandorf und Schwarzenfeld. 15 Helferinnen und Helfer aus den beiden Ortsverbänden sind am Freitag in den frühen Morgenstunden nach Köln aufgebrochen, mit sieben Fahrzeugen und fünf Anhängern.

Notunterkunft für 200 Personen

Damit können die Einsatzkräfte vor Ort eine Notunterkunft samt Verpflegung für 200 betroffene Personen bereitstellen. Aus Nürnberg unterstützen ebenfalls sechs Johanniter. Ihre Fahrzeuge seien laut eigenen Angaben geländegängig und können dank einer Watfähigkeit bis 65 Zentimeter Wassertiefe abseits von befestigten Straßen und speziell in überschwemmtem Gebiet eingesetzt werden.

Der Schwarzenfelder Ortsbeauftragte Andreas Kramer, zeigte sich mit Blick auf den kommenden Einsatz dankbar und zuversichtlich. Er hoffe, zusammen mit den vielen Helferinnen und Helfern einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung der Lage vor Ort leisten zu dürfen.

BRK mit Wasserrettung vor Ort

Das Bayerische Rote Kreuz hat aus dem Bereich der Wasserrettung ebenfalls Helfer nach Nordrhein-Westfalen geschickt. Laut Pressesprecherin Melanie Kopp vom Kreisverband Regensburg sind bereits Wasserretter aus Unterfranken und Oberbayern im Einsatz. Und auch in der Oberpfalz und in Niederbayern stünden Helfer bereit, die nachrücken könnten.

Mehr als hundert Menschen gestorben

Infolge der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind mehr als 100 Menschen gestorben. Da die Lage auch am Freitag unübersichtlich blieb und weiter viele Menschen vermisst wurden, drohte noch ein weiterer Anstieg der Zahl der Toten. Das Verteidigungsministerium löste wegen der Notlage einen militärischen Katastrophenalarm aus. Derzeit sind rund 900 Soldatinnen und Soldaten im Krisengebiet im Einsatz.