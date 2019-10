Bayerische Grünen-Chefin Lettenbauer will Druck auf CSU erhöhen

Die neue Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, will erreichen, dass Bayern in Zukunft zu hundert Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt wird. Das sagte sie im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. Bayern brauche "wirksame und sofortige Klimaschutzmaßnahmen, weg von Schein und Show", so Lettenbauer.

Die "Windkraftblockade" und damit die sogenannte Zehn-Stunden-Regelung müsse weg, dafür die Solarenergie "massiv ausgebaut" werden.

"Da könnten wir einen großen Schritt gehen, wenn wir auf alle Neubau-Dächer Photovoltaik-Anlagen zur Pflicht machen." Eva Lettenbauer, Landesvorsitzende der Grünen in Bayern

Mit den bayerischen Grünen wolle sie "die CSU herausfordern", sagte Lettenbauer weiter. Sie habe die wirksamen Konzepte auf den Tisch gelegt und sei überzeugt, dass sie damit durchaus Druck ausüben könnten.

"Die CSU ergreift vor allem kleine Pillepalle-Maßnahmen. Es wird ganz viel über Klimaschutz gesprochen. Man setzt sich dann auf Bundesebene aber eben doch dafür ein, dass Bayern Ausnahmen in der Windenergie machen kann und weiterhin die Windkraft blockieren kann." Eva Lettenbauer, Landesvorsitzende der Grünen in Bayern

Die Grünen-Chefin möchte mit ihrer Politik auch die Bäuerinnen und Bauern erreichen. Sie sieht die Partei als starken Partner, "um gemeinsam daran zu arbeiten, dass kleinbäuerliche Landwirtschaft möglich ist." So sollte es möglich sein, "die Böden nachhaltig zu bewirtschaften", so Lettenbauer.