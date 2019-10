Bayerische Grüne suchen Nachfolgerin für Vorsitzende Hagl

Der zweite Tag des Parteitags der Grünen in Lindau steht im Zeichen der Wahl der Vorsitzenden.

Sechs Jahre Sigi Hagl an der Spitze der bayerischen Grünen

Nach sechs Jahren an der Spitze der bayerischen Grünen gibt Sigi Hagl ihr Amt ab – sie will Oberbürgermeisterin in Landshut werden. Ihr Mitvorsitzender Eike Hallitzky blickt auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zeit zurück – durchaus mit Wehmut.

"Es ist natürlich schade, weil es war eine großartige Zusammenarbeit mit Sigi Hagl – fünf Jahre lang, das erste Jahr war ich nicht dabei. Aber wir sehen optimistisch in die Zukunft, es wird eine neue Landesvorsitzende gewählt, und ich glaube es wird wieder ein gutes Team. Aber heute ist sicherlich bei mir so, dass der Abschiedsschmerz überwiegt." Eike Hallitzky

Kandidatinnen Lettenbauer und Bogner trennen viele Jahre

Zwei Kandidatinnen bewerben sich um den Posten der Landesvorsitzenden: Da ist zum einen, die erst 26-jährige Wirtschaftsingenieurin und Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer, die gleich mit einem Bekenntnis überrascht:

"Ich mag Parteitag, ich mag unsere Beschlusslagen, ich mag unsere Ideen weiterentwickeln und ich glaube, dass es in der jetzigen Zeit eine Landesvorsitzende braucht, die alle Ebenen der Parteien, die Kreisverbände aber auch den Landesverband mitnimmt und dann unsere Ideen für Klimaschutz, aber auch für soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften nach außen hörbar trägt." Eva Lettenbauer

Zum anderen kandidiert Judith Bogner, fast doppelt so alt wie ihre Konkurrentin – aber damit will sie auch eine andere Klientel bedienen:

"Die Eva deckt ein ganz anderes Spektrum ab als ich. Was ich mitbringe: 25 Jahre Erfahrung als gestandene Frau in der internationalen Wirtschafts- und Finanzwelt. Ich bin sicherlich ein politischer Neuling, weil ich erst drei Jahre dabei bin, aber dafür bringe ich frischen Wind mit und eine Perspektive, die über den bayerischen Tellerrand hinaus geht. Und, ich hab kein Mandat." Judith Bogner

Kurz vor 12 Uhr fällt die Entscheidung am Grünen-Parteitag

Die gut 300 Delegierten werden voraussichtlich kurz vor Mittag darüber entscheiden, wer die Partei an der Seite von Eike Hallitzky führen wird. Seine Wahl steht erst in einem Jahr wieder an. Inhaltlich wird es unter anderem um die Verkehrspolitik in Bayern gehen, da hat die Landtagsfraktion auch schon entsprechende Vorarbeit geleistet. Ihr Chef, Ludwig Hartmann:

"Einmal geht’s uns darum, dass wir 18 Bahnstrecken in Bayern reaktivieren möchten, dass dort wieder ein Zug fährt, den die Menschen wieder benutzen können, und ein weiterer Bereich ist für uns wirklich ein Mobilitätskonzept vom Menschen her denken, vom Fußweg, Radweg übers Auto bis Bus und Bahn. Und da heißt es für uns aber auch, damit die Luft in unseren Städten sauberer wird: Wir möchten, dass das saubere Auto der Zukunft bei uns in Bayern gebaut wird." Ludwig Hartmann

Dass das saubere Auto kommen wird, davon ist Hartmann überzeugt – nun gehe es darum, den Standort Bayern so aufzustellen, dass die Produktion nicht abwandert.