Bayerische Grenzpolizei: Neue Chefin Annette Lauer

Die künftige Direktorin der Bayerischen Grenzpolizei, Annette Lauer, sieht keine Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit der Bundespolizei. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Lauer:

Die Bundespolizei ist in erster Linie für den Grenzschutz der Außengrenzen von Deutschland zuständig. Aber wir haben da keine Aufgabenüberschneidung, sondern arbeiten Hand in Hand.

Die Beamtin erläuterte, dass die bayerische Polizei an den Landesgrenzen in erster Linie im Rahmen der Schleierfahndung arbeite. An der Südgrenze nach einem Abkommen mit der Bundespolizei auch im Rahmen der Grenzkontrollen, aber "immer in Absprache, im engsten Schulterschluss mit der Bundespolizei". Bei der Wahrnehmung der grenzpolizeilichen Aufgaben im Luftverkehr sei die bayerische Polizei die Grenzpolizei.

Eine neue Herausforderung

Zu ihrer neuen Aufgabe sagte Lauer: "Das ist schon eine große Ehre. [...]. Das zeigt mir, dass der Herr Minister [Innenminister Herrmann] ein hohes Vertrauen in mich setzt. Ich freue mich wirklich riesig darauf."

Mit Blick auf die Gleichberechtigung bei der Polizei betonte sie:

Die Frauen sind noch ein bisschen unterrepräsentiert in den Führungspositionen. Das liegt aber auch daran, dass erst seit 30 Jahren bei der bayerischen Polizei die Frauen im Vollzugsdienst eingesetzt werden. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis sich das irgendwann ausgleichen kann.

Aus Sicht Lauers ist aber die Chancengleicheit grundsätzlich gegeben: Es herrsche das Leistungsprinzip. "Und ich denke, die Chancengleichheit hat nichts damit zu tun, dass man Mann oder Frau ist."

Annette Lauer tritt ihr neues Amt als Direktorin der Bayerischen Grenzpolizei offiziell zum 1. Februar an. Sie ist Nachfolgerin von Alois Mannichl, der in den Ruhestand geht. Seit 1. August 2018 hat der Freistaat wieder eine eigenständige Grenzpolizei.