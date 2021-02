Bayerische Grenzkontrollen nur minimal in Unterfranken spürbar

Mal eben schnell von Oberfranken nach Tschechien fahren oder mal eben schnell bei Kiefersfelden ins österreichische Tirol fahren. Das ist derzeit nicht für jeden möglich, denn: Die Grenzen von Bayern nach Tschechien und Tirol werden streng kontrolliert. Viele befürchten als Folge daraus eine Beeinträchtigung der Lieferketten und möglicherweise auch Lieferengpässe. Unterfranken scheint davon allerdings nur minimal betroffen zu sein.

In Mainfranken nicht die gleiche Brisanz wie in Oberfranken

Lieferketten seien laut einem Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg/Schweinfurt zwar ein Thema, das bei Grenzkontrollen in Mitleidenschaft gezogen würde, aber: "In Mainfranken haben die Grenzkontrollen nicht die gleiche Brisanz wie zum Beispiel in Oberfranken oder Niederbayern". Da Unterfranken kein direkter Anrainer zu Tschechien oder Österreich ist, gebe es hier auch nur vereinzelt Personal aus dem Ausland, das dann möglicherweise nicht einreisen könne.

Keine Ausnahmegenehmigungen am Untermain beantragt

Diese Einschätzung bestätigt eine Sprecherin der IHK Aschaffenburg: "Wir sind am Untermain nicht betroffen, weil wir nicht nahe genug an den Grenzen sind". Firmen hätten laut der Sprecherin bis Dienstag eine Ausnahmegenehmigung für Pendler aus dem Ausland einholen können. Die habe aber am Untermain kein Unternehmen beantragt, so die Sprecherin. Ob es möglicherweise Lieferengpässe aufgrund der Grenzkontrollen gebe, kann die IHK-Sprecherin derzeit nicht abschätzen: "Ob da etwas gespürt wird, kann man eventuell eher in einem Monat sagen".

Anfänglich Lieferverzögerung bei Automobilzulieferer ZF

Bereits jetzt hat der Automobilzulieferer ZF in Schweinfurt erste Auswirkungen der Grenzkontrollen bemerkt. Laut der Pressesprecherin erhält das Unternehmen Teile und Material aus dem Ausland, das unter anderem über die tschechische und österreichische Grenze eingeführt wird. Die Staus an der bayerisch-tschechischen Grenze am Montag hätten zu erheblichen Verzögerungen bei der Lieferung geführt. Angekommen seien die Produkte aber trotzdem. "Heute sind kaum Auswirkungen festzustellen, da an einigen Grenzübergängen durch getroffene organisatorische Maßnahmen kaum noch Wartezeiten zu verzeichnen sind", so die ZF-Sprecherin weiter. Solche Maßnahmen seien beispielsweise die Trennung von bereits am Vortag getesteten Personen von noch nicht getesteten Personen.

"Verbraucher werden nicht vor leeren Regalen stehen"

Aber wie sieht die Situation in der Lebensmittel-Branche aus? Mancherorts wird gemutmaßt, dass eine Folge der strengen Grenzkontrollen Lieferengpässe bei Lebensmitteln sein könnten. Das kann der Handelsverband Bayern, der für den Einzelhandel zuständig ist, nicht bestätigen. "Es ist nicht so, dass die Verbraucher vor leeren Regalen stehen werden", sagt ein Sprecher des Einzelhandelsverbands. Die Supermärkte würden dafür sorgen, dass die Kontrollen keine spürbaren Auswirkungen auf das Warenangebot haben.

Lebensmittel-Lager in Gochsheim personell nicht betroffen

Auch eine Sprecherin der Edeka-Gruppe sieht bei der Warenversorgung aktuell keine Probleme. Das Unternehmen führt laut eigener Angabe 20 Lieferanten aus Österreich, hauptsächlich für Spezialitäten und Konserven. "Im Grunde aber alles Ware, die im Falle eines Engpasses problemlos durch Produkte anderer Hersteller ersetzt werden kann", heißt es vom Unternehmen. Aus Tschechien würden aktuell keine Artikel bezogen.

In Unterfranken hat Edeka ein großes Lager in Gochsheim im Landkreis Schweinfurt. Das sei personell nicht direkt von den Grenzkontrollen betroffen. Lediglich im Lager im oberfränkischen Marktredwitz werden Mitarbeiter aus Tschechien beschäftigt – und vom oberfränkischen Lager aus wird laut der Sprecherin auch das Lager in Gochsheim beliefert. Edeka habe aber bereits Ausnahmegenehmigungen für die betroffenen Arbeiter. Insgesamt werden laut Unternehmen über 700 Märkte von Gochsheim aus beliefert, davon liegen etwa 90 Märkte in Unterfranken.

Grenzkontrollen sollen Corona-Infektionsgeschehen eindämmen

Seit Sonntag kontrollieren Beamte der Bundespolizei und der bayerischen Grenzpolizei die Einreise aus Tschechien und Tirol. Tschechien und Tirol gelten derzeit als sogenannte "Virusmutationsgebiete". Das ist die derzeit höchste Stufe bei der Risikobewertung, was das Coronavirus-Infektionsgeschehen angeht. Aus den betroffenen Gebieten dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Ärzte, Kranken- und Altenpfleger sowie für Lastwagenfahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte. Alle Einreisenden müssen aber vorab anmelden und einen negativen Corona-Test vorweisen.