Bayerische Gastwirte warnen vor höherer Mehrwertsteuer

2.500 bis 3.000 Gastronomen und Hoteliers aus allen Teilen des Freistaats sitzen dicht gedrängt im Hippodrom-Festzelt auf dem Münchner Frühlingsfest, das derzeit auf der Theresienwiese stattfindet. Viele sind in bayerischer Tracht gekommen, zum so genannten "Gastrofrühling 2023" des bayerischen Hotel- und Gastgewerbes (Dehoga). Der Branchentreff hat Tradition - und nie zuvor dürften die Klagen lauter gewesen sein als heute. Auch wenn das Zeltdach wasserdicht sein dürfte: den Gastwirten, Hotelbesitzern und ihren Betrieben regnet es nass rein.

Gastwirte und Hoteliers kämpfen mit massiven Problemen

Nach vielen Monaten coronabedingter Schließungen kämpft die Branche gegen mehrere Probleme gleichzeitig: Viele Mitarbeiter haben in krisensicherere Jobs gewechselt, der demographische Wandel tut zur Personalnot ein Übriges. Zahlreiche Betriebe müssen ihre Öffnungszeiten einschränken, Verbandschefin Angelika Inselkammer beklagt, dass man bis jetzt nicht das Geschäft machen konnte, das eigentlich möglich gewesen sei.

Doch nicht genug: Zum Personalmangel kämen steigende Kosten durch die Inflation und hohe Energiepreise, sagt Inselkammer und äußert sich gleichzeitig sehr, sehr kritisch", wenn sie höre, "wir müssten in Bayern überall Windräder aufstellen".

Sorge vor Erhöhung der Mehrwertsteuer

Weiteres Ungemach für Bayerns Gastwirte könnte drohen, falls die 2020 als Corona-Hilfsmaßnahme eingeführte reduzierte Mehrwertsteuer Ende 2023 wieder angehoben werden sollte, von derzeit 7 auf 19 Prozent. Der ermäßigte Satz gilt für Speisen in Restaurants. Die bayerische Dehoga-Präsidentin, die nach eigenen Angaben für 450.000 Menschen und für 35.000 Betriebe spricht, befürchtet bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer massive Preissteigerungen für die Gäste.

Söder verlangt Grundsatzentscheidung

Gastredner im Hippodrom ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Zwar findet er das ein oder andere Windrad in Bayern nicht so schlimm, doch beim Thema Mehrwertsteuer ist er ganz auf Linie mit der Dehoga-Chefin. Ende 2023 läuft die Umsatzsteuerermäßigung für Speisen in der Gastronomie aus. Deswegen sei es jetzt an der Zeit, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, erklärt Söder und meint damit die Ampelkoalition in Berlin.

Wer jetzt nicht bei den sieben Prozent bleibe, der wolle eine fundamentale Steuererhöhung für die Bürger und für die Gastronomie. Söder, ganz im Wahlkampfmodus, will sogar noch weitergehen und die ermäßigte Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel und Getränke ausdehnen. Der Applaus im Saal ist ihm sicher.

"Keine Zwangsjacken schneidern"

Angelika Inselkammer sieht noch ein weiteres Problem auf ihre Branche zukommen: nämlich die "von Herrn Heil (Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, Anmerkung der Redaktion) propagierte Vier-Tagewoche zu reduzierter Arbeitszeit und vollem Lohnausgleich".

Inselkammer verlangt stattdessen eine flexible Wochenarbeitszeit. Es gehe darum, dann zu arbeiten, "wenn unsere Gäste da sind und wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch können." Ihre Branche erwarte vom Staat, dass er die richtigen Rahmenbedingungen setze und "keine Zwangsjacken schneidert oder uns gar kaputtgängelt."

Am Schluss ihrer kämpferischen Rede empfiehlt Inselkammer dann noch mit Blick auf die SPD: Eine Partei, die nicht die Entfristung der 7-Prozent-Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie im Wahlprogramm habe, "ist für uns nicht wählbar. Ich zähle auf Euch Alle." Donnernder Applaus.