Bayerische Gastrobranche feiert Aufbruch in München

Der "Gastrofrühling" ist die erste größere Veranstaltung des Hotel- und Gaststättenverbands im Freistaat seit der Corona-Pandemie. Und es hätten noch mehr kommen wollen, doch das Festzelt war voll. Auch der Wirt vom Münchner Nockherberg, Christian Schottenhamel, spürt den Aufbruch. Man habe bei steigenden Temperaturen und schönem Wetter auch die Hoffnung, dass die Gäste wiederkommen. Es gebe aber auch Betriebe, die nach wie vor kämpften, und zwar in erster Linie die Betreiber von Hotels in den Innenstädten, in München, Nürnberg und Augsburg, so Schottenhamel.

Gäste müssen sich auf höhere Preise einstellen

Obwohl sich die Pandemielage zu entspannen scheint, bleiben die Zeiten herausfordernd, so die Meinung unter den geladenen Gästen. Denn auch die Hotel- und Gaststätten-Branche spürt die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise. Die Gäste werden sich wohl schon bald auf höhere Preise einstellen, wie die Präsidentin des Dehoga Bayern, Angela Inselkammer, klarmachte.

Die Lieferanten kündigten Preissteigerungen zwischen zehn und 30 Prozent an. Man versuche fair zu kalkulieren, so Inselkammer. Ihnen sei daran gelegen, dass die Gastronomie erhalten bleibe. Alle Preissteigerungen könnten deshalb nicht weitergegeben werden. Viele könnten sich dann einen Besuch in der Gastronomie oder einen Urlaub nicht mehr leisten, so die Befürchtung von Inselkammer. Die Gäste seien extrem verunsichert, langfristige Buchungen blieben aus.

Branche setzt auf dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer

Deshalb hoffen die Gastronomen, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft gesenkt bleiben. Bisher gilt der reduzierte Steuersatz von sieben Prozent statt 19 Prozent bis zum Ende des Jahres. Eine Verlängerung sei unabdingbar notwendig, machte Inselkammer deutlich. Die Betriebe seien hochverschuldet, man habe die Zusage vom Bundeskanzler und vom Bundesfinanzminister. Man gehe auch auf die Straße, wenn es nicht so komme, kündigte Inselkammer an.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder versprach, bei Bedarf mitzumarschieren. Seiner Meinung nach sollte die gesenkte Mehrwertsteuer zudem auf Getränke ausgeweitet werden. Bei seiner Ansprache hatte sich der bayerische Ministerpräsident zudem dafür ausgesprochen, dass in diesem Jahr das Oktoberfest wieder stattfinden solle. Dreimal ohne Oktoberfest, das sei nicht gut für Bayern.

Branche beklagt Fachkräftemangel

Die Branche hofft letztendlich aber auch, dass nicht nur die Gäste, sondern auch Mitarbeiter zurückkommen. So schätzt man beim Verband, dass die Zahl der Beschäftigten im Freistaat seit Corona um zehn Prozent gesunken ist, auf rund 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.