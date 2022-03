Bayerische Firmen befürchten zu hohe Energiepreise

Wegen des Kriegs in der Ukraine befürchten bayerische Firmen Engpässe bei der Energieversorgung und warnen vor zu hohen Energiepreisen. "Die Sorge ist riesig und es geht auch um Unternehmen, die rein gar nichts mit der Ukraine oder Russland zu tun haben. Sie können sich einfach die Energiepreise nicht mehr leisten", sagt Manfred Gößl vom Bayerischen Industrie- und Handelskammertag nach dem zweiten Treffen der bayerischen Wirtschafts-Task Force "Ukraine/Russland". Der Bund müsse dafür sorgen, dass Erdgas, Erdöl und Kohle auch in den nächsten Monaten weiterhin zur Verfügung stehen.

Denn: 55 Prozent unserer Steinkohle, mehr als 50 Prozent des Erdgases und 35 Prozent des Erdöls stammen nach Angaben des Bayerischen Wirtschaftsministeriums aus Russland. Mit Andauern des Krieges wächst die Sorge, dass Russland als Antwort auf die westlichen Sanktionen die Energielieferungen einschränken oder gar aussetzen könnte.

Aiwanger warnt vor leeren Gasspeichern

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat den Bund daher aufgefordert, alles zu tun, um die Energieversorgung sicherzustellen und Strom bezahlbar zu machen. "Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass unsere Gasvorräte nicht bis in alle Ewigkeit reichen", so Aiwanger. "Je nachdem ob von Russland noch Gas kommt und wie viel Gas wir verbrauchen, davon hängt ab, wie lange die Vorräte noch reichen."

Aiwanger schlägt daher vor, vorübergehend mehr auf Kohle zu setzen, um die Gasvorräte zu schonen. Ob Kernkraftwerke wieder ans Netz genommen werden bzw. Laufzeiten verlängert werden können, das werde derzeit geprüft. Allerdings habe er große Bauschmerzen die Kernenergie länger am Netz zu halten – aus Sicherheitsgründen.

Bund soll Energiepreise senken

Zu Bedenken sei aber auch, dass manche Unternehmen aufgrund der hohen Energiepreise schon jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig sind und sogar Bankrott gehen. Der Bund müsse Unternehmen daher dringend entlasten. Stellschrauben, an denen der Bund drehen müsste, sind laut Aiwanger die EEG-Umlage, die Stromsteuer, die Netzentgelte oder auch die Mehrwertsteuer auf Erdgas.

Freie Wähler wollen Energieversorgung schnell umbauen

Aiwangers Partei, die Freien Wähler, stärken ihrem Wirtschaftsminister den Rücken. Sie wollen die energiepolitische Abhängigkeit Bayerns von Russland so schnell wie möglich verringern. Bei der Energieversorgung könne sich Bayern nicht länger einem "offenbar verrückt gewordenen Autokraten im Kreml ausliefern," so der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, Fabian Mehring auf BR-Anfrage. Dabei setzen die Freien Wähler ganz auf erneuerbare Energien. Die Energiewende wollen sie analog zum Bund mit einem Sondervermögen für den Umbau der Energieversorgung auf Landesebene durchsetzen. Dabei müssten jetzt auch beschleunigte Sondergenehmigungsverfahren ermöglicht werden, so Mehring. "Was wir jetzt brauchen sind beschleunigte Verfahren für den fundamentalen Umbau unserer Energieerzeugung zugunsten dezentraler Strukturen und regionaler Wertschöpfung." Es öffne sich jetzt ein "window of opportunity", ein Fenster der Möglichkeiten, jetzt müsse der Schalter umgelegt werden, so Mehring.

Bund beschließt Hilfsfonds für Firmen

Auch einen Hilfsfonds für Unternehmen, die wegen des Ukrainekriegs ins Straucheln geraten, hält Bayerns Wirtschaftsminister für sinnvoll. Schließlich gibt es Firmen, die unter den Sanktionen oder unter Lieferkettenproblemen leiden. Der Bund hat nun ein entsprechendes Kreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW angekündigt – ähnlich wie in der Pandemie. Ziel sei, dass sich Unternehmen, die durch den Krieg Schaden erlitten, neue Geschäftsfelder aufbauen könnten. Ein Volumen des Programms nannte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zunächst nicht. Die Pläne seien noch nicht abschließend in der Regierung abgestimmt.

Aiwanger rief die bayerischen Unternehmen auf, sich mit Fragen und Problemen an sein Ministerium zu wenden. Aiwanger verwies dabei auf die Internetseite des Ministeriums, auf der sich FAQs zum Ukrainekrieg und den Sanktionen gegen Russland finden. Weitere Fragen bekämen die Firmen per Mail beantwortet - über die Mailadresse ukraine@stmwi.bayern.de.

Keine Angst vor leeren Supermarkt-Regalen

Noch recht gelassen schaut man in Bayern auf die Versorgungssicherheit im Lebensmittelbereich. Noch gäbe es keine Verknappung, betont der Wirtschaftsminister. Allenfalls beim Verpackungsmaterial könne es Engpässe geben. Einzelne Produkte könnten dadurch kurzzeitig nicht verfügbar sein.

Lebensmittelprodukte aus Russland bilden laut Handelsverband Bayern im deutschen Lebensmitteleinzelhandel eine Nische und die Einfuhren von Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft aus Russland liegen auf einem sehr niedrigen Niveau. Allerdings könnten die Lebensmittelpreise dennoch weiter steigen, befürchtet Handelsverband-Sprecher Bernd Ohlmann.

IHK befürchtet verschärfte Logistikprobleme

Die Teuerung könnte auch im Zusammenhang mit Transportproblemen stehen. Manfred Gößl vom Bayerischen Industrie- und Handelskammertag sieht größere Logistikprobleme auf uns zu kommen. Zu dem schon jetzt bekannten Lkw-Fahrermangel, fehlten nun auch noch Fahrer aus Osteuropa - insbesondere aus der Ukraine, so Gößl. "Es wird geschätzt, dass etwa 100.000 Lastwagenfahrer, die normalerweise von Polen aus starten, nicht zur Verfügung stehen. Aber auch mehr als 20.000 Weißrussen fehlen. Die fehlen übrigens auch auf den Schiffen. Also die Transportsicherheit ist nicht mehr gesichert." Wie stark sich das auf die Versorgung mit Rohstoffen oder auch mit Lebensmitteln auswirkt, ist noch unklar.