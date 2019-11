vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Bayerische FDP wählt neue Führung

Die bayerische FDP trifft sich am Wochenende in Amberg zu ihrem Landesparteitag. Der amtierende Landesvorsitzende Daniel Föst tritt zur Wiederwahl an, hat aber mit Ulrich Lechte einen Gegenkandidaten. Die Wunschlösung vieler sind aber beide nicht.