Bayerische Europamedaille geht zweimal nach Ostbayern

Ingeborg Iberl "herausragende Botschafterin für Bayern"

Auch Ingeborg Iberl aus Freihung in der Oberpfalz wurde mit der Bayerischen Europamedaille ausgezeichnet. Die Vorsitzende des Vereins Gambiahilfe Kaytola e.V. wurde für ihren langjährigen Einsatz gewürdigt, für ihre Arbeit an verschiedenen Projekten, an Schulen und Erste-Hilfe-Stationen in dem afrikanischen Land. Damit stehe sie für Nächstenliebe und Menschlichkeit. Ihr selbstloser Einsatz mache sie der Laudatio zufolge "zu einer herausragenden Botschafterin für Bayern und unsere gemeinsame Verantwortung in der Welt."

Zu den weiteren Preisträgern gehören unter anderem Johann Eitzenberger, der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Bayern und Professor Dieter Kempf, der ehemalige Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie.