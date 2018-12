Bayerische Digitalministerin glaubt an Lösung beim Digitalpakt

Die bayerische Ministerin für Digitales, Judith Gerlach, setzt im Streit über den Digitalpakt von Bund und Ländern auf ein Ergebnis im Vermittlungsausschuss. Im Interview sagte die CSU-Politikerin:

"Ich glaube nicht, dass es sich der Bund leisten kann, überhaupt kein Digitalisierungsprogramm aufzulegen für die Infrastruktur auch um die Schulen herum. Wir sind da nicht nur von den Ländern gefordert, sondern auch vom Bund. Von daher bin ich sicher, dass man da eine Lösung finden wird."

Gerlach sagte außerdem: "Ich halte ein finanzstarkes Digitalisierungsprogramm für die Schulen in Deutschland durch den Bund wirklich für dringend erforderlich - aber nicht für den Preis, dass an der Bildungshoheit der Länder gerüttelt wird. [...] Die Ministerpräsidenten wollen jetzt den Vermittlungsausschuss anrufen und dort muss nach anderweitigen Lösungen gesucht werden, die die Digitalisierung in Deutschland voranbringen, ohne aber den Förderalismus auszuhöhlen."

Bayern als Standort für Künstliche Intelligenz

Vor dem Digital-Gipfel der Bundesregierung heute in Nürnberg, sagte die CSU-Politikerin außerdem:

"Ich denke, dass Künstliche Intelligenz von Bund und Land als Schlüsseltechnologie gesehen wird. Mein Ziel ist, dass wir den internationalen Anschluss halten und dass wir Bayern zum Standort besonders für Künstliche Intelligenz machen können."

Gerlach verwies in dem Zusammenhang auf ein Maßnahmenpaket Bayerns, für das in den kommenden fünf Jahren 280 Millionen Euro bereitstehen. So solle ein Kompetenznetzwerk entstehen, das Wissenschaft und Forschung effizient mit der Praxis vereinige. Aus Sicht Gerlachs steht fest:

"Es können neue Dienstleistungen, aber auch Erleichterungen für die Menschen entstehen. Dabei ist es aber wirklich wichtig, das Können von den intelligenten Maschinen und die menschliche Leistung sinnvoll zu ergänzen, damit dann am Ende alle profitieren."

Kohnen kritisiert Haltung der CSU

Die Landesvorsitzende der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, hat das Vorgehen der CSU im Streit um den Digitalpakt scharf angegriffen: "Unsere Schulen können das Geld des Bundes gut gebrauchen. Für bessere Bildung braucht es Investitionen und gemeinsames Handeln von Bund und Ländern", so Kohnen. Wenn die Bayerische Staatsregierung ihre Haltung nicht ändere, verspiele sie die Interessen unserer Kinder und deren Zukunftschancen.

"So schürt man Politikverdrossenheit"

Für erklärungsbedürftig halt Kohnen vor allem die unterschiedliche Haltung von Landesgruppe und Staatsregierung: "Erst stimmen die CSU-Bundestagsabgeordneten im Bundestag für den Digitalpakt und das Ende des Kooperationsverbots. Dann kündigt Bayerns Ministerpräsident per Zeitung an, im Bundesrat dagegen zu stimmen. Das kann kein Mensch verstehen. So schürt man Politikverdrossenheit.“