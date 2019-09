Bayerische Courage-Medaille: 37 Menschen ausgezeichnet

Mit der "Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit" werden seit 1994 jedes Jahr Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die sich durch mutiges und beherztes Einschreiten in besonderer Weise um die Innere Sicherheit in Bayern verdient gemacht haben. Die Medaillen werden in diesem Jahr zum zehnten Mal seit dem Tod von Dominik Brunner vergeben. Brunner wollte am 12. September 2009 Kindern bei einem gewalttätigen Übergriff zu Hilfe kommen - und wurde selbst Opfer eines tödlichen Angriffs am Münchner S-Bahnhof Solln.