Bayerische Corona-Teststation in Deggendorf nimmt Betrieb auf

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Landkreistagspräsident Christian Bernreiter (CSU) haben am heutigen Donnerstag das Corona-Testzentrum in Deggendorf eröffnet. "Das Deggendorfer Testzentrum liegt als eines der Ersten perfekt im Zeitplan", lobte Herrmann zur Eröffnung.

Erste Corona-Tests ab 13 Uhr

Um 13 Uhr nahm das Testzentrum seinen Betrieb auf – seitdem können sich die Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger Terminvereinbarung auf Covid-19 testen lassen.

Betrieben wird das Testzentrum dann von Montag bis Freitag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Termine können unter 0991-3100-468 vereinbart werden. Die ersten beiden Tage (27.-28.8.20) ist das Telefon von 08.00 – 18.00 Uhr besetzt. Ab Montag, 31.08.2020 ist das Telefon von Montag bis Freitag jeweils von 13.00 Uhr – 18.00 Uhr besetzt.

Umzug des Testzentrums im Oktober

Die Teststation befindet sich derzeit am Eisstadion in Deggendorf. Anfang Oktober wird das Testzentrum dann umziehen auf den derzeit noch belegten Deggendorfer Volksfestplatz (Ackerloh).

Ergebnisse sollen binnen 24 Stunden vorliegen

Laut dem Landratsamt Deggendorf ist ein externer Dienstleister aus Freyung (Lkr. Freyung-Grafenau) für den Betrieb der Teststation zuständig. Und der habe die Vorgabe, dass die Auswertung einer Testung schon innerhalb von 24 Stunden vorliegen muss. Jeder könne sich dort kostenlos auf eine mögliche Covid-19-Infektion testen lassen. In der Anfangsphase liege der Fokus vor allem auf der Testung von Reiserückkehrern, Lehrkräften und Erziehern, hieß es aus dem Landratsamt Deggendorf.

Flächendeckende Testmöglichkeiten

"Testen, Testen und nochmals Testen ist die Devise. Deshalb bauen wir unsere Testkapazitäten in Bayern massiv aus." Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister

Hintergrund der Bayerischen Teststationen ist ein Beschluss der Staatsregierung von vor zwei Wochen. Demnach soll es bis Ende August in jeder kreisfreien Stadt und in jedem Landkreis in Bayern ein Testzentrum geben.

Teststation in Landshut wird reaktiviert

Am Freitag wird dann das Testzentrum auf dem Landshuter Messegelände wiedereröffnet. Die Station war bereits im Frühjahr eingerichtet worden. Im Juni war der Betrieb aufgrund geringer Nachfrage zunächst eingestellt worden.

Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Testzentren trägt der Freistaat. Außerdem übernimmt er die Kosten für die Tests, sofern sie nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden.