Bayerische Impfzentren im Sommerloch: Teurer Luxus?

Neun Uhr morgens: Das Impfzentrum für den Landkreis Miltenberg öffnet. Die ersten fünf Impfwilligen mit Termin treffen ein. Lange müssen sie nicht im Wartebereich Platz nehmen. Zügig werden sie aufgerufen und auf die Impfkabinen verteilt. "30 bis 50 Impfungen sind es aktuell täglich, die meisten sind Auffrischungsimpfungen, auch der bevorstehende Urlaub und die Einreisbestimmungen der Länder spielen eine Rolle", erklärt der Leiter des Impfzentrums, Björn Bartels. Zum Vergleich: In Spitzenzeiten vergangenen Herbst/Winter wurden in Miltenberg 1.300 Impfungen an einem Tag durchgeführt.

Hohe Kosten für Betrieb der Corona-Impfzentren

Jetzt im Sommerloch wurden die Öffnungszeiten in den Impfzentren verkürzt, das Personal reduziert. In Hochzeiten waren in Miltenberg wöchentlich 47 Mitarbeiter im Dienst. Aktuell sind von Montag bis Freitag 19 Kräfte im Einsatz: Ärzte, medizinische Fachkräfte, Impf-Assistenten, Leitungs-und Verwaltungskräfte.

Die Kosten für den Betrieb: Monatlich 230.000 Euro, etwa für Miete, Nebenkosten, Fahrzeuge, Sicherheitspersonal, Reinigung und Verwaltung. Diese Kosten übernehmen Bayern und der Bund. Die Ärzte rechnen ihr Honorar direkt bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) ab. "Das sind monatlich weitere 60.000 bis 70.000 Euro", schätzt Björn Bartels.

Impfzentren oder Hausarztpraxis?

In der jetzigen Situation seien die Impfzentren ein kostspieliger Luxus, den sich zu leisten die Politik bereit sei, heißt es vom Bayerischen Hausärzteverband auf BR24-Anfrage. Die Hausarztpraxen seien aktuell durchaus in der Lage, die Nachfrage nach Impfungen zu bedienen.

Dagegen hält der Leiter des Miltenberger Impfzentrums, Björn Bartels, dass gerade im Herbst, die Hausarztpraxen auch wegen Erkältungen und Grippe immer stark ausgelastet seien. Sollte die vierte Welle kommen, brauche man die Impfzentren spätestens dann wieder. Sie über den Sommer einfach mal zu schließen und dann im Herbst wieder aufzumachen, das sei schon wegen des Personals nicht ohne Weiteres möglich.