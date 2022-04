Bayerische Bodenseefischer fangen 2021 so wenig wie noch nie

Die Bayerischen Bodenseeberufsfischer klagen über das Fangjahr 2021 – es sei das schlechteste Fangjahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Knapp 39 Tonnen Fisch habe man im vergangenen Jahr aus dem See geholt – im Jahr 2020 waren es noch gut 48 Tonnen. Das bilanziert die Fischereigenossenschaft der bayerischen Bodenseeberufsfischer.

Erträge gehen seit Jahren zurück

Die Erträge gehen bereits seit Jahren zurück, im Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2018 wurden laut Fischereigenossenschaft 72 Tonnen Fisch aus dem Bodensee entnommen. Das habe unter anderem mit der nachlassenden Fangintensität zu tun – mittlerweile würden nur noch bis zu sechs bayerische Berufsfischer auf den See fahren, weil sich das Geschäft oft finanziell nicht mehr lohne. Zudem werde der See auch immer nährstoffärmer, berichtet Roland Stohr, der erste Vorsitzende der Fischereigenossenschaft der Bayerischen Bodenseeberufsfischer. Das Angebot an Nahrung habe nichts mit der Sauberkeit des Sees zu tun, so Stohr. Vielmehr wachse im See kaum noch etwas, von dem sich die Fische ernähren könnten.

Fischer wollen "Bodensee-Rotaugen" bekannter machen

Gefangen wurden überwiegend Felchen, aber auch Aal, Barsch, Hecht, Zander und Rotaugen. Insbesondere diese Fischart möchten die bayerischen Berufsfischer bei Gastronomen und Endkunden bekannter machen. Zu diesem Zweck laufen bereits zum 3. Mal die "Bodensee-Rotaugen-Wochen" – erstmals wird diese Aktion der Berufsfischer vom Verein "Schutzmarke Bodenseefisch e.V." auf internationaler Ebene vermarktet, die Aktion soll bis 17. April andauern.

Probleme mit Muscheln und Kormoranen

Zu einer Plage entwickle sich die Quaggamuschel. Sie breite sich immer weiter und in tiefere Gewässerschichten aus und schädige die Netze, indem sie sich bereits bei geringem Wind an die Maschen hängt.

Desaströs sei die Entwicklung hinsichtlich des Kormorans, beklagen die Berufsfischer am Bodensee. "Die jetzigen Zustände hier am Bodensee müssen als Katastrophe bezeichnet werden", heißt es in der Mitteilung. Scharen von bis zu 1.000 Vögeln würden über die Fischbestände regelrecht herfallen und mittlerweile mehr Fisch fressen, als alle Berufsfischer am Bodensee zusammen in einem Jahr fangen könnten. Die Vögel nähmen keine Rücksicht auf "die Schonzeit und die Jungfische, geschweige denn auf unsere Netze und die darin befindlichen Fische, die angehackt werden und dann teilweise unbrauchbar sind."

Die Berufsfischer wollen die Zahl der Vögel verringern und fordern ein gemeinsames "Kormoran-Management" mit dem Land Baden-Württemberg, weil dort der überwiegende Teil der Vögel lebt und brütet.