Bayerische Bistümer wollen auf queere Mitarbeitende zugehen

Bislang konnte die sexuelle Orientierung oder das Beziehungsleben eines Mitarbeitenden in der katholischen Kirche einen Kündigungsgrund darstellen. Doch in die Debatte um Lockerungen beim kirchlichen Arbeitsrecht für queere Mitarbeitende kommt Bewegung. Auch in bayerischen Bistümern mehren sich die Stimmen, die für eine Liberalisierung des kirchlichen Arbeitsrechts eintreten, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) ergab.

Passauer Bischof will auf queere Menschen zugehen

Der Passauer katholische Bischof Stefan Oster will künftig auf queere Menschen zugehen, kündigte er an. Er sei sehr bewegt gewesen von der Aktion #OutInChurch und nach dem Film "Wie Gott uns schuf". Bei der bundesweiten Aktion hatten sich im Januar 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche öffentlich als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich oder nicht-binär geoutet.

Das kirchliche Arbeitsrecht lasse sich nicht mehr buchstäblich auslegen, kündigte Oster an. Bis zu einer möglichen Veränderung wolle er deshalb "mit Wohlwollen" auf den Einzelnen schauen, der "im Konflikt mit den Loyalitätsobliegenheiten" lebt, teilte eine Bistumssprecherin mit.

Sexuelle Orientierung seit Jahren kein Kündigungsgrund in München-Freising

Im Erzbistum München und Freising habe es in den vergangenen Jahren keine Kündigungen aufgrund der sexuellen Orientierung gegeben, sagte ein Bistumssprecher. "Es sind derzeit auch keine solchen Maßnahmen vorgesehen."

Die Erzdiözese setze sich "mit Nachdruck für eine zeitnahe Änderung" des kirchlichen Arbeitsrechts ein, betonte der Sprecher. Damit gehört die Erzdiözese zu den reformwilligen Bistümern in Bayern. Dafür spricht auch, dass Generalvikar Christoph Klingan in einer von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) eingesetzten Arbeitsgruppe mitarbeitet.

Würzburger Bischof gibt "Garantieerklärung" ab

Der Würzburger Bischof Franz Jung ist bisher der erste, der eine Garantieerklärung für queere Mitarbeitende abgab. Darin verpflichtet sich der Bischof, dass die sexuelle Orientierung oder das Beziehungsleben kein Kündigungsgrund mehr sein sollen.

Dies gelte bis zur Aktualisierung des kirchlichen Arbeitsrechts, die bis zum Sommer abgeschlossen sein soll. Das sei bei der Versammlung "Synodaler Weg" Anfang Februar in Frankfurt beschlossen worden, teilte ein Bistumssprecher mit.

Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen in Bamberg und Eichstätt

Auch der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick erklärte, dass persönliche Lebensverhältnisse von Mitarbeitenden wie die sexuelle Orientierung oder das Beziehungsleben "kein Grund für die Beendigung eines Arbeitsverhältnis sind".

Bei einer Offenlegung von Homosexualität oder des Beziehungslebens von Beschäftigten im Bistum Eichstätt werde es keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen geben, "sofern die Beteiligten nicht kirchenfeindliches Verhalten damit verbinden", teilte ein Bistumssprecher mit.

Augsburger Bischof bewertet Thema als "sehr sensibel"

Der Augsburger Bischof Bertram Meier bewerte das Thema als "sehr sensibel", das Geduld brauche. Auch im Bistum Augsburg hätten sich kirchliche Mitarbeitende bei #OutInChurch beteiligt oder unterstützten die Initiative, sagte ein Sprecher.

Jeder Einzelfall solle "individuell und sorgsam" angeschaut werden. Sollte Gesprächsbedarf entstehen, werde sich das Bistum "in jedem Fall um eine gute Lösung" bemühen.

Bistum Regensburg lehnt Lockerungen komplett ab

Das Bistum Regensburg verweist auch weiterhin auf die Loyalitätspflichten der kirchlich Mitarbeitenden, die in der Grundordnung festgelegt sind, teilte ein Sprecher mit.

Wer nicht in Übereinstimmung mit ihnen lebe, dem werde empfohlen, das vertrauliche Gespräch mit dem Generalvikar des Bistums zu suchen. Gemeinsam werde nach einem "einvernehmlichen Weg" gesucht.

Kirchliches Arbeitsrecht soll geändert werden

Das kirchliche Arbeitsrecht fußt auf der Grundordnung vom April 2015, die arbeitsrechtlich die Basis für die Mitarbeitenden in der katholischen Kirche oder der Caritas ist. Mit den dort formulierten "Verstößen gegen Loyalitätsobliegenheiten" können auch Kündigungen begründet werden, etwa für Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder für wiederverheiratet Geschiedene.

Bislang sollen Medienberichten zufolge elf Generalvikare in Deutschland - also die Verwaltungschefs der katholischen Erzbistümer und Bistümer - einen sofortigen Verzicht auf arbeitsrechtliche Konsequenzen für queere und wiederverheiratete Mitarbeitende gefordert haben.

Mit Material des epd