Bayerische Bischöfe gegen Abschiebungen während Pandemie

Fliegen während der Pandemie - nicht viele Menschen machen das zurzeit. Einer von ihnen war Ende Februar ein 22-jähriger Armenier. Er möchte anonym bleiben, denn sein Flug war nicht freiwillig. Nach zehn Jahren in Deutschland wurde er zurück nach Armenien abgeschoben.

"Das war in München, Flughafen München. Das Flugzeug war voll, wirklich voll - alle hatten kein Platz zum Durschnaufen. Corona-Regeln gab es da keine zu beachten." 22-jähriger Armenier

Bischöfe fordern, Abschiebungen auszusetzen

Neben dem Flug nach Armenien gab es in den letzten Monaten auch Abschiebungen nach Afghanistan, Pakistan oder Äthiopien. Die Bayerische Bischöfe haben auf ihrer Frühjahrs-Versammlung nun gefordert Abschiebungen während der Pandemie auszusetzen. Ihr Vorsitzender Kardinal Reinhard Marx betont die Wichtigkeit, ein "humanitäres Zeichen" zu setzen.

Es sei nicht gut, so Marx, "und nicht verantwortungsvoll, Menschen jetzt in ein Land abzuschieben, wo die gesundheitliche Situation viel schwieriger ist als bei uns. Außerdem ist das Fliegen und das Hin und Her transportieren von Menschen vielleicht jetzt nicht angezeigt."

Innenminister Herrmann: "Sehr sorgfältige" Abwägung

Während des ersten Lockdowns vor einem Jahr hat Deutschland alle Abschiebungen innerhalb Europas und weltweit ausgesetzt. Nun jedoch finden wieder Abschiebungen statt. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann erklärt, dass mit Abschiebungen aktuell "sehr sorgfältig" umgegangen werde.

Es gebe eine Reihe von Personen, die derzeit nicht abgeschoben würden, so Herrmann. "Auf der anderen Seite gibt es Fälle von schweren Straftätern, wo ich auch in der jetzigen Situation immer noch sage: Es ist der Bevölkerung in unserem Land nicht zuzumuten, dass schwere Straftäter die gar nicht mehr hier sein dürften, auf Dauer hier bleiben."

Abschiebung während Corona-Pandemie "nicht angemessen"

Doch es werden nicht nur Straftäter abgeschoben. Auch der 22-jährige Armenier, der Ende Februar abgeschoben wurde und zuletzt in Forchheim gelebt hatte, war kein Straftäter. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx und die bayerischen Bischöfe hoffen, dass die politischen Entscheidungsträger noch einmal über die Abschiebungen mitten in der Pandemie nachdenken.

"In einer Pandemiezeit, wo diese Menschen und diese Länder in einer noch schwierigen Situation sind, sowohl was das Impfen angeht, als auch die gesundheitliche Versorgung, da finde ich das nicht angemessen." Kardinal Reinhard Marx

Dieser Meinung sind auch der bayerische Flüchtlingsrat und die evangelische Landeskirche in Bayern. Auch sie fordern eine Aussetzung der Abschiebungen während der Corona-Pandemie.